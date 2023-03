Após estreia, Vinicius Dorneles comenta expectativa pelo segundo jogo do Cuiabá no Brasileirão Sub-20

Prestes a entrar em campo pela segunda vez com o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o zagueiro do Dourado acredita que o time pode sair vitorioso do confronto contra o Red Bull Bragantino nesta quinta-feira (9).

Dorneles entende que o time conseguiu corrigir algumas situações em relação ao primeiro jogo e que vem fortificado para o segundo compromisso na competição.

“Minha expectativa para o segundo jogo está muito alta, creio que após a nossa estreia, o grupo conseguiu corrigir muitas coisas que precisavam ser corrigidas, e vamos com tudo para esse confronto buscar os três pontos que sabemos que é totalmente possível”, diz.

Foto: Gil Gomes

Vinicius também acredita que não há favoritos para o jogo desta quinta, e que os dois times devem buscar a vitória no duelo.

“Acredito que não, o Red Bull Bragantino vem de uma derrota e a gente de um empate, acho que a partida vai ser muito bem disputada porque as duas equipes precisam buscar os três pontos”, diz.

O zagueiro ainda ressalta que a organização do time e os ajustes em jogadas em relação ao último jogo, podem ser uma diferença a favor do time cuiabano.

“Acho que nosso ponto forte é a nossa organização e a correção dos erros do jogo passado, acredito que esses pontos serão fortes e decisivos para buscarmos o resultado positivo”, finaliza.