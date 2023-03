Emocionante: Maringá marca no último minuto do segundo tempo e elimina o Sampaio Corrêa

Maringá e Sampaio Corrêa se enfrentaram nesta quinta-feira (02), pela primeira fase da Copa do Brasil, no Estádio Willie Davids. E, como é de praxe no torneio, o jogo teve muita emoção. Com gols de Serginho e Vilar a equipe paranaense venceu por 2 a 1 e se classificou para a segunda fase da competição. Vinicius Alves diminui para a Bolívia Querida.



Com o reultado o Maringá avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e embolsou 900 mil reais. Agora, o Dogão irá enfrentar o Marcílio Dias. O Sampaio Corrêa está eliminado.

Maringá domina a primeira etapa

O Maringá foi bastante superior no primeiro tempo. Contudo, a primeira chance do jogo foi do Sampaio Corrêa. Aos 2 minutos, Matheus Martins invadiu a área e cruzou para Vitinho que chutou para boa defesa do goleiro Dheimison.



Logo depois, a equipe da casa assumiu o controle da partida. Aos 4, Bruno Lopes chutou para boa defesa de Luiz Daniel. Mas, aos 17, o goleiro do Sampaio não foi feliz. Robertinho chutou de fora da área, Luiz Daniel tentou encaixar, mas a bola passou por baixo de suas pernas, por sorte, ela foi para fora.



No entanto, na cobrança de escanteio, depois de desvio de cabeça, a bola sobrou para Serginho empurrar para as redes, 1 a 0. Aos 21, mais uma chance do Maringá. Depois de cruzamento da esquerda, Serginho cabeceou e a bola passou perto.



No fim do primeiro tempo, apesar de domínio total do Dogão, quase que o Sampaio empatou. Pimentinha cobrou falta na área e o zagueiro Joecio, livre na pequena área, chutou por cima.

Emoção de sobra no segundo tempo

A segunda etapa começou logo com gol. Aos 7 minutos, Matheus Martins fez bonita jogada, cruzou na cabeça de Vinicius Alves que mandou para as redes, 1 a 1. Mas, apesar de estar se classificando com o empate, o Sampaio Corrêa não soube aproveitar a vantagem.



O time recuou suas linhas e deixou a equipe da casa jogar. Porém, devido ao nervosismo, o Maringá não conseguia tomar as melhores decisões. Com o desespero batendo, a equipe paranaense começou a dar espaços atrás. Por isso, aos 38, Cláudio recebeu cara-a-cara com o goleiro, mas chutou em cima de Dheimison. Era a chance do time maranhese matar o jogo.



Nos minutos finais, o Maringá seguiu sufocando. Aos 47, após desvio de cabeça na área, a bola sobrou para Iago Santana mandar para o gol. Porém, a bandeirinha Fabrini Bevilaqua marcou impedimento. O replay mostrou que a posição era legal. No entanto, na primeira fase da Copa do Brasil, não tem o VAR.



Com o gol anulado, os jogadores foram para cima da auxiliar indignados com a marcação. Com isso, o jogo ficou parado e o arbitro acresceu 1 minuto aos 8 já estipulados. E, por causa disso, o destino de um time e de uma torcida mudou.



Aos 54 minutos, cruzamento da esquerda, o goleiro Luiz Daniel salvou dois cabeceios, mas a bola ficou viva para Vilar empurrar para as redes. Gol validado, vitória do Maringá, êxtase total nas arquibancadas e na cidade.

Próximos confrontos



O próximo jogo do Maringá será no domingo (05), às 19h, pela partida de ida das quartas de final do Campeonato Paranaense, contra o Cianorte, fora de casa. O Sampaio Corrêa vai a campo, também no domingo, às 18h30, para enfrentar o Santa Cruz, fora de casa, pela sexta rodada da Copa do Nordeste.