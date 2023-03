Classificado no Catarinense e na Copa do Brasil, Claudinho valoriza momento pelo Criciúma

Presente em dez dos 11 jogos que o Criciúma fez na temporada, o lateral-direito Claudinho valoriza o bom momento pela equipe. O Tigre vem de classificações para a segunda fase da Copa do Brasil e quartas de final do Campeonato Catarinense. Além disso, conquistou quatro vitórias nos últimos quatro jogos e não sofreu nenhum gol neste período.

“A nossa equipe vive um momento positivo, com uma boa sequência de vitórias, que mostra que estamos no caminho certo. Não ter sofrido gols nesses últimos jogos também foi importante, e é mérito de todo o grupo. Seguimos focados em busca dos nossos objetivos”, avaliou o defensor, de 22 anos.

Claudinho teve papel importante nos feitos recentes do Criciúma. Pela Copa do Brasil, ele marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 sobre o Real Ariquemes, que garantiu a classificação carvoeira. Já no estadual, anotou uma assistência no triunfo por 1 a 0 sobre o Figueirense, e esteve em campo na última terça-feira (7), quando o Tigre superou o Atlético Catarinense por 2 a 0.

“Fico feliz com essa sequência de jogos, e por ter conseguido colaborar com gol e assistência recentemente. É gratificante ver o trabalho do dia a dia dando resultado, agradeço ao grupo por todo o apoio. Vou continuar trabalhando duro para ajudar o Criciúma e fazer uma boa temporada”, concluiu.

O Criciúma volta a campo no próximo sábado (11), às 16h30. A equipe vai até Florianópolis enfrentar o Avaí, quando se despede da primeira fase do Campeonato Catarinense.