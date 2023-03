Criciúma bate Figueirense e sobe na tabela do Catarinense

O Criciúma recebeu a equipe do Figueirense na tarde deste sábado (25), no Heriberto Hülse, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Catarinense de 2023. Os mandantes se saíram com a vitória pelo placar mínimo, 1 a 0, gol de Fabinho.



Os três pontos fizeram o Tigrão saltar duas posições, e agora aparecer em quarto na tabela, com 14 pontos três a menos que o líder Hercílio Luz, que ainda joga na rodada. Já o Figueirense caiu duas posições, e agora é o sexto, com 11 pontos.

Primeiro tempo tem domínio do time da casa

O Figueirense começou com tudo o jogo, e produziu uma boa chance logo no primeiro minuto, quando Peixoto finalizou rasteiro após entrar na área, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo. Aos 13 minutos, o Criciúma teve uma oportunidade com Hélder cruzando a bola na área e Fellipe Mateus tentando marcar, mas o chute acabou passando perto do alvo e indo para fora.

Mais tarde, em um lance de saída de bola, o Criciúma quase se aproveitou de um erro do Figueirense. Thiago Gonçalves tentou jogar a bola para frente, mas acabou acertando a cabeça de Marcelo Hermes, que tentou passar para Éder na grande área. O passe acabou saindo forte e indo para fora. O goleiro do Figueirense, Thiago Gonçalves, teve de se desculpar para seus companheiros pelo erro.

O único gol da partida saiu já no fim da primeira etapa, aos 47 minutos, com Fabinho. Ele recebeu a bola após um bonito corta luz de Éder e teve apenas o trabalho de empurrar para as redes.

Segundo tempo quase tem empate do Figueirense

Os visitantes voltaram para o segundo tempo com o mesmo ímpeto do início da primeira etapa. Antes mesmo do primeiro minuto aparecer no placar, Andrey cruzou para Bruno Paraíba na área, mas Gustavo se esticou e conseguiu fazer a defesa do que certamente seria o gol de empate.

Onze minutos depois, a equipe alvinegra teve outra oportunidade de gol, quando Gustavo França deu um belo passe para Elias, que entrou na pequena área, mas chutou por cima do gol defendido por Gustavo.

Aos 25 minutos, Jefferson finalizou para o Figueirense após um lance rápido, mas Gustavo estava bem posicionado e conseguiu fazer a defesa com facilidade. O Criciúma até teve mais chances de ampliar o placar, mas Thiago Gonçalves e a trave impediram.

Próximos compromissos

O Criciúma agora viaja até Rondônia para enfrentar o Real Ariquemes, pela Copa do Brasil. O confronto é válido pela primeira fase da competição, e acontece na próxima quinta-feira (2), às 20h.

Já o Figueirense recebe o líder do Campeonato Catarinense, Hercílio Luz, só no outro domingo (5), às 19h