Criciúma bate Camboriú fora de casa e se aproxima do G-4 no Catarinense

O Camboriú recebeu a equipe do Criciúma na noite desta quarta-feira (15), em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense de 2023.

A equipe visitante saiu com os três pontos após hattrick marcado por Fabinho, e agora figura muito próximo do G-4, na quinta colocação, com 11 pontos.

Já os mandantes perderam a primeira partida em casa na temporada, e agora aparecem apenas na 9ª colocação, com oito pontos.

Primeiro tempo termina sem gols

No início da partida, o Criciúma começou forte e teve um bom desempenho com Fellipe Mateus, Marcinho e Eder, que causaram problemas para a defesa do Camboriú. Porém, a equipe perdeu a intensidade e os donos da casa conseguiram assustar, com Dudu tendo a melhor chance e obrigando o goleiro Gustavo a fazer uma boa defesa aos 26 minutos.

Enquanto isso, o Criciúma teve sua principal oportunidade com Eder, que recebeu na área, chutou sem muita força e viu o zagueiro Matheus salvar o Camboriú ao cortar a bola depois que ela já havia passado pelo goleiro Belliato.

Apesar da partida ter terminado com três gols, o primeiro tempo ficou por isso mesmo, com as equipes indo para o vestiário com um 0 a 0 no placar.

Fabinho marca três gols em 13 minutos e garante vitória para o Tigre

No início da segunda etapa, o Criciúma começou pressionando o Camboriú de maneira semelhante ao primeiro tempo, porém, desta vez, conseguiu marcar. Aos três minutos Fabinho abriu o placar após dividir a bola com o volante Milton e mandar para as redes, aproveitando um cruzamento da esquerda.

Pouco tempo depois, aos 11 minutos, ele marcou novamente ao empurrar a bola para o gol após um rebote da finalização de Eder que o goleiro Belliato não conseguiu defender.

Com o Camboriú atordoado e buscando o primeiro gol, o time ficou ainda mais vulnerável e sofreu o terceiro gol do Criciúma cinco minutos depois, quando Eder arrancou pela direita, chutou forte e o goleiro Belliato defendeu, mas Fabinho aproveitou o rebote e empurrou a bola para o gol.

O Camboriú não teve forças para reagir e acabou conhecendo a sua primeira derrota em casa no Catarinense 2023.

Próximos compromissos

O Camboriú agora enfrenta o Brusque, fora de casa, pela 9ª rodada, no domingo (26), às 19h.

Já o Criciúma tem um clássico pela frente. O Tigre recebe o Figueirense, no sábado (25), às 16h30, no Heriberto Hulse.