Biel celebra classificação e dedica gol às mulheres da sua família: "Totalmente para elas"

Na noite desta quarta-feira (8), o Bahia visitou o Camboriú-SC em confronto válido pela segunda fase da Copa do Brasil. A equipe nordestina, novamente, não fez um bom jogo, mas conseguiu sair com a vitória magra, por apenas 1 a 0, fora de casa. O gol da partida foi marcado pelo Biel, aos 10 minutos da primeira etapa.

Com a vitória, o Bahia está classificado para a terceira fase do torneio nacional e, agora, espera a decisão de seu adversário. O Tricolor Baiano saberá quem é o seu adversário após sorteio.

Ao final da partida, o autor do golaço que deu a vitória para o Tricolor, Biel falou sobre a importância desta vitória para a equipe.

"É um triunfo muito importante para nós. A Copa do Brasil é uma competição muito grande. Estamos trabalhando muito forte para chegarmos grandes nas competições e fazer um bom trabalho. Hoje fizemos um jogo bom e felizmente saímos com a vitória. Mais feliz ainda por ter sido com um gol meu" - disse o Gabriel Teixeira na saída do gramado.

Além disso, o camisa 11 do Tricolor Baiano, também fez questão de relembrar o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado nesta quarta-feira (8) em todo mundo.

"Eu queria dedicar esse gol que fiz hoje para a minha filha, para minha mulher, para a minha mãe, para minha sogra, para minha vó por parte de mãe também, que são as minhas mulheres. Então hoje eu dedico totalmente para elas" - afirmou Biel após a vitória diant do Camboriú, equipe de Santa Catarina.

Próximos confrontos

Após essa vitória, o Tricolor Baiano vem confiante para as próximas partidas. No próximo sábado (11), a equipe visita o Itabuna, fora de casa, às 16h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Já o Camboriú-SC, visita o líder do Campeonato Catarinense, o Hercílio Luz, também neste sábado (11) às 16h30, em confronto válido pela 11° rodada do estadual.