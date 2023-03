FBF define tabela das semifinais do Campeonato Baiano

No último domingo (26), foi finalizada a 1ª fase do Campeonato Baiano. Bahia, Jacuipense, Juazeirense e Itabuna se classificaram para as semifinais do torneio. Maior campeão e de fora desta fase nos últimos dois anos, o Esquadrão, primeiro colocado com 21 pontos, encara novamente o Dragão do Sul, que passou em quarto lugar com 15.

Enquanto isso, a segunda colocação ficou com a equipe do Leão do Sisal, que com 17 pontos, vai enfrentar o Cancão de Fogo, que ficou em 3º com 16 pontos.

No sábado (11), Itabuna e Bahia entram em campo no estádio Antônio Elias Ribeiro, em Camacan. A partida será às 16h, com mando de campo do Dragão. Um dia depois, no domingo (12), a Juazeirense enfrenta o Jacuipense, às 16h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Os jogos de volta ocorrem no final de semana seguinte. No dia 18 de março, outro sábado, às 16h, o Tricolor de Aço recebe o Itabuna na Fonte Nova. No domingo (19), o Jacupa pega o Cancão, em Riachão do Jacuipe.

Por terem feito as melhores campanhas na primeira fase, Bahia e Jacuipense têm a vantagem de decidir em casa nas semifinais.

Confira a tabela:

Jogos de ida

11 de março - Itabuna x Bahia, às 16h, em Camacã.

12 de março - Juazeirense x Jacuipense, às 16h, em Juazeiro.

Jogos de volta

18 de março - Bahia x Itabuna, às 16h, em Salvador.

19 de março - Jacuipense x Juazeirense, às 16h, em Riachão do Jacuípe.