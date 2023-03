Botafogo joga mal, perde para Portuguesa e não garante vaga na semifinal do Campeonato Carioca

O Botafogo está fora das semifinais do Campeonato Carioca. O Alvinegro perdeu, por 1 a 0, para a Portuguesa, na noite desta quarta-feira (8), no Estádio Raulino de Oliveira, pela última rodada do Estadual. O gol foi marcado pelo volante Anderson Rosa. Mesmo com o empate, por 3 a 3, entre Volta e Redonda e Boavista, a equipe do técnico português Luís Castro só precisava vencer. No entanto, sofreu a derrota e deixou o campo sob vaias da torcida alvinegra.

Jogo truncado no Raulino de Oliveira

Nos primeiros minutos, o Botafogo iniciou o jogo com pressão pelo lado esquerdo. A Portuguesa foi mais esperta e compactou a defesa para atrapalhar as jogadas do Alvinegro. Apenas aos 15 minutos do primeiro tempo aconteceu a primeira jogada de perigo no duelo. Mas foi a Lusa que quase abriu o placar.

No lance, Emerson Carioca recebeu o passe de Lucas Silva, e ficou cara a cara com o goleiro Lucas Perri. O atacante, por sua vez, finalizou para fora e perdeu uma grande oportunidade. Após esse lance, a Portuguesa não deu mais espaços para o Botafogo, que só viu a Lusa ameaçar a sua defesa.

Mesmo com o elenco superior ao da Portuguesa, o Botafogo não deu essa impressão e sofreu para atacar a área da Lusa, que abriu o placar aos 42 minutos da primeira etapa.

No lance, Joazi recebeu o passe pelo lado direito e fez o cruzamento para a grande área. Lucas Silva subiu sozinho e desviou de cabeça para trás. O meia Anderson Rosa aproveitou a sobra e finalizou de primeira para abrir o placar para a Portuguesa.

O segundo tempo foi monótono para ambas as partes. O Botafogo não criou nenhuma jogada de perigo e pouco produziu na etapa final. A Portuguesa, por sua vez, teve mais vontade para ampliar o placar, mas esbarrou na limitação técnica. Mesmo com as substituições e mudança tática, o Alvinegro não foi eficiente e foi eliminado das semifinais do Campeonato Carioca.