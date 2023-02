Santa Cruz vence Atlético-BA e assume segunda colocação do Nordestão

Na noite desta terça-feira (14), o Santa Cruz venceu o Atlético-BA, por 2 a 1, no Arruda e finalmente sentiu o gostinho da primeira vitória em partida válida pela terceira rodada da Copa do Nordeste. Lucas Silva balançou a rede duas vezes para o Santinha. Já Emerson, marcou para o Alagoinhas seu primeiro gol na competição.

O Jogo

O jogo começou com ambas equipes se impondo e mostrando sua habilidades em campo. O Santinha chegou pressionando a saída de bola do adversário em busca de abrir o placar desde o minuto inicial.

Aos 15, Lucas Silva se arriscou de longe e abriu o marcador para o Santa Cruz com um golaço. Após sofrer o gol, o Atlético-BA acordou pra partida, e aproveitando a saída errada de Arthur, chegou ao gol de empate, e por pouco não ampliou na sequência. Aos 44, o Santa Cruz respondeu com Lucas Silva, que marcou o seu segundo gol na partida, deixando assim o Santa Cruz ir para o vestiário em vantagem

A partida recomeçou com baixa produtividade, a passos de tartaruga. Porém, de passinho em passinho o Santinha foi retomando as rédeas do jogo e dominando as principais ações, porém desperdiçando as boas chances. Já o Alagoinhas, não conseguia aproveitar os vacilos do Santa Cruz e se infiltrar. Então o técnico da equipe baiana, começou a mexer em seu tabuleiro, que até surtiram um pouco de efeito, mas não o suficiente para alterar o placar, que findou com o Santa Cruz vencendo por 2 a 1.

E agora, como fica?

Com a vitória, o Santa Cruz chegou a segunda colocação do Grupo B, com 5 pontos, mas pode cair de posição com o complemento da rodada. Já o Atlético-BA segue na lanterna, sem vencer.

Próximos Jogos

O Santa Cruz volta a campo na próxima quarta-feira (22), novamente pela Copa do Nordeste, e encara o CRB, às 18h, no Rei Pelé. Já o Atlético de Alagoinhas recebe o Bahia, no Carneirão, às 21h, da sexta-feira (17).