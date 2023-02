Com titulares, Botafogo visita Boavista para encostar na liderança do Cariocão

Neste domingo (5), o Botafogo terá a chance de encostar nos líderes do Campeonato Carioca. Atualmente na terceira colocação com 10 pontos em cinco partidas disputadas, o Fogão tem três pontos a menos do que o vice, Volta Redonda e quatro a menos do que o Flamengo, que lidera o campeonato. O desafio para chegar à vice-liderança é contra o lanterna Boavista.

O time de Saquarema têm o mando de campo, mas decidiu mandar o jogo longe do Rio de Janeiro. A bola rola às 16h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para a sétime rodada do Cariocão. Em campo, o Boavista quer se recuperar da péssima campanha nas seis partidas que disputou e fugir do possível rebaixamento. A partida mais recente, contra o Flamengo, deixou esperanças, apesar da derrota por 1 a 0.

Como chegam as equipes

Foto: Vitor Silva/Botafogo.

Na rodada passada, o Botafogo perdeu a chance de assumir a liderança do Campeonato Carioca momentâneamente. O Alvinegro jogou antes do Flamengo e precisava vencer o Nova Iguaçu para chegar a 13 pontos, mas ficou no empate sem gols. Naquela partida, o técnico Luís Castro atuou com reservas e rodou bastante o time. O desempenho foi muito abaixo do esperado.

Para tentar bater o Boavista, a tendência é que os titulares retornem. Assim, o Botafogo deve ter uma escalação mais próxima do que teve contra o Fluminense, no único clássico entre os grandes até agora no torneio, vencido pelo Fogão por 1 a 0.

O Boavista, por sua vez, vive um momento mais delicado. Lanterna do Cariocão com apenas dois empates em seis partidas, o time até jogou bem contra o Flamengo, mas perdeu por 1 a 0. Ainda assim, a boa atuação deixou o técnico Leandrão esperançoso para a temporada.

A equipe de Saquarema deve repetir a escalação que atuou diante do Rubro-Negro na quarta-feira (1), no Maracanã.

Prováveis escalações

Para encostar nos líderes do Campeonato Carioca, Luís Castro deve mandar a campo a seguinte equipe: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Patrick de Paula, Gabriel Pires e Lucas Piazon; Victor Sá e Tiquinho Soares.

Por sua vez, Leandrão deve manter a equipe do Boavista que encarou o Flamengo. A provável escalação tem: Fernando; Jairo, Diogo Rangel, Kevem, Elivelton e Peu; Israel, Ryan Guilherme e Matheus Alessandro; Wandinho e Marquinhos.

Informações da partida

A bola rola para Boavista x Botafogo neste domingo (5), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília e terá transmissão da Band. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.