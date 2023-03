Hulk critica arbitragem e deixa recado para Sassá após derrota contra Athletic: "Vê meus vídeos e minha história"

Após perder para o Athletic no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Mineiro por 1 a 0, o atacante do Atlético-MG, Hulk, concedeu entrevista após a partida. O jogador desabafou sobre a arbitragem e reclamou da falta de humildade de jogadores rivais. O camisa sete desperdiçou um pênalti que poderia dar o empate ao Galo.

O jogador começou reclamando muito da arbitragem, alegando que o cartão amarelo recebido teria sido injusto e que não teve nem ao menos tempo de conversar com o árbitro sobre faltas sofridas e feitas. "Ele me marca pra caramba".

Desrespeito

Ele reclamou também de jogadores do Athletic que o teriam desrespeitado.

"Querem crescer em alguns jogos. Não é porque é o Hulk, fulano ou siclano que tem que aparecer”

Na coletiva, Hulk diz que Sassá, ex-Cruzeiro, teria mandado o atacante “baixar a bola”. Ele respondeu: "Sassá olha meus vídeos e depois olha minha história". Hulk se referiu ao jogador inicialmente sem citar seu nome, mas confirmou após um repórter mencionar o ex rival.

"Não vão sair daqui"

Hulk parabenizou a equipe e direção do Athletic pela campanha na competição, mas ressaltou a desavença com alguns jogadores. “ Eu ganhei tudo que ganhei ralando pra caramba e respeitando, mas tem muitos moleques que infelizmente não vão sair daqui, pois têm a cabeça pequenininha e já acha que é bom jogador”.

E mencionou que é preciso respeitar a hierarquia de jogadores consagrados e experientes para poder crescer na carreira. "Existe a hierarquia, é preciso respeitar, senão, não vão para lugar nenhum", disse.

Ex-Celeste que havia provocado Hulk começou no banco de reservas e entrou durante o segundo tempo. Antes do início da partida, Sassá já havia provocado a torcida atleticana na arquibancada fazendo um “seis” com as mãos, em alusão à goleada aplicada pelo Cruzeiro sobre o Galo em 2011.

Após o apito final, uma confusão foi vista entre jogadores do Atlético e do Athletic próximo ao banco de reservas .