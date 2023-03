Atlético-MG vence Carabobo e avança na Pré-Libertadores

O Atlético-MG recebeu o Carabobo-VEN hoje (01), no Mineirão, pela partida de volta da segunda fase da Pré-libertadores, e venceu a partida por 3 a 1. Com o placar, o Galo avançou para a terceira fase e aguarda o vencedor de Millionarios-COL e Universidad de Quito-EQU, duelo que acontece amanhã (02).

Primeiro tempo alucinante do time da casa

Diante de um Mineirão lotado, o Galo pressionou desde o primeiro minuto. Com troca de passes em velocidade, o time mineiro teve dificuldades para furar a retranca do adversário, mas não por muito tempo. Aos 16 minutos saiu o primeiro gol com Hulk. Não demoraria muito para o alvinegro ampliar o placar, e logo em seguida, aos 18, Paulinho aproveitou o rebote na área para marcar.

O Carabobo viu o adversário abrir vantagem e se lançou ao ataque, mas a equipe mineira se defendeu bem por quase toda a primeira etapa. Aos 48 minutos da etapa inicial, o Galo já havia relaxado na marcação e viu Perlía acertar um belo chute, diminuir o placar e manter o time venezuelano vivo na partida.

Segundo tempo começa quente

Lembra do Perlía? O autor do gol que manteve o Carabobo vivo no jogo? Aos 3 minutos da etapa final, ele foi expulsão após acertar uma cotovelada em Hulk e ser advertido com o segundo cartão amarelo.

Após a expulsão, o jogo ficou mais brigado do que jogado, com muitas faltas em sequência. Futebol só voltou a acontecer mesmo aos 25 minutos da etapa complementar, e aos 28, saiu o terceiro gol do time da casa, Edenilson recebeu de Paulinho já dentro da grande área, driblou o zagueiro e bateu rasteiro para fechar o placar.

Agenda

O Atlético-MG volta a campo no próximo sábado (04), às 16h30, quando visita o Democrata pelo Campeonato Mineiro, pela 8ª e última rodada da primeira fase. O Galo Mineiro precisa de uma vitória simples para garantir a melhor campanha da fase de pontos.