Marítimo acerta empréstimo do atacante Sassá junto ao Cruzeiro

Marcado por sua personalidade forte e polêmicas dentro e fora das quatro linhas, o atacante Luiz Ricardo Alves, mais conhecido como Sassá, está de saída do Cruzeiro. Nessa sexta-feira (29), o Marítimo, clube da primeira divisão de Portugal, anunciou a contratação do atleta por empréstimo até o final de 2021, com metade dos vencimentos sendo pagos pela Raposa.

Emprestado ao Coritiba no início da temporada, o atleta retornou ao clube mineiro após ter sido flagrado em aglomeração pós-derrota para o Athletico-PR e afastado pela diretoria do Coxa.

Em seu retorno, Sassá foi pouco utilizado sob o comando de Felipão, atuando apenas em 11 partidas e não marcando nenhum gol. O atacante chega ao Marítimo para ser a referência ofensiva da equipe, comandada por Milton Mendes, que atualmente está na décima colocação do Campeonato Português.