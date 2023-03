Barbieri insatisfeito com time "É um resultado decepcionante"

No segundo jogo do técnico Barbieri no comendo do Vasco da Gama pela Copa do Brasil foi da maneira mais melancolica possível e totalmente sem brilho por parte dos atletas. O gigante da Colina empatou com o ABC no tempo regulamentar pelo placar de 0 a 0. Com isso a decisão da vaga se deu por meio da famosa disputa de penaltis. Ela sempre prega peças, como por exemplo, o chute na lua de Pedro Raul que perdeu seu terceiro penalti na temporada de forma consecutiva.

Admitindo que a atuação foi pífia, Barbieri buscou em jogos passados os motivos da eliminação em uma competição que só tinha jogado um jogo até aqui. Além disso, ressaltou a qualidade de jogo retrancado do adversário. "Nós não conseguimos criar como habitualmente a gente cria. Isso tem haver com a postura do adversário. É um direito e mérito deles, de terem se fechado bastante, de terem dimuido bastande os espaços. A gente tentou, mas não conseguiu. Eu acho que a gente vem em uma sequência de decisões e quando eu digo sequência, é porque antes do último jogo, os dois jogos anteriores tambem já eram decisões... No primeiro jogo contra o Flamengo no estadual quase que como uma decisão. A gente precisava da vitória para classificar depois de poucos dias era importante a gente ganhar do Bangu para ter a vantagem. Foram duas deciões depois enfrentamos Flamengo e eu acho que essa sequência sem duvida nenhuma contribuiu para que a gente não tivesse no melhor momento... A gente continua nesse processo que eu tenho que bater nessa tecla que é de construção. É de formação."

Barbieri elogiou a postura do Vasco ao longo desse início de temporada e ressaltou a parte tática muito bem definida do time do ABC."A gente vinha se caracterisando por ser uma equipe muito intensa e muito agressiva. É dificil voce ser intenso om pouco espaço. O abc jogou maior parte do tempo com todos os jogadores perto da área"

O técnico cruzmaltino ainda fez questão de dizer que senti falta do torcedor em grande quantidade no estádio."Olha o que eu posso te dizer é que aquilo que a gente enfatisou muitas vezes é o que de fato a gente sente que quando o estadio está e quando a torcida esta do nosso lado a gente é muito mais forte. E quando isso não acontece sem dúvida nenhuma para nós falta alguma coisa, mas eu não posso atribuir de maneira nenhuma o resultado a isso."

Confira a entrevista coletiva completa de Barbieri

Sequência

O vasco irá enfrentar o Falmengo, no próximo domingo, pelo segundo jogo da semifinal do campeonato carioca e tenta reverter o placar para se classificar para a grande final. Já o ABC, encara o América de Natal no clássico do Rio Grande do Norte pelo campeonato potiguar no domingo pela segunda fase.