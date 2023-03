Vasco e ABC encerram preparação para duelo na Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (16) Vasco e ABC se enfretam segunda fase da Copa do Brasil, às 21h30, em São Januário.

As equipes já se enfretaram duas vezes pela Copa do Brasil. O time carioca levou a melhor nas duas chances.Em 2011, ganhou de 2×1 com gols de Alecsandro e Bernardo. E em 2020, ganhou por apenas 1×0, com gol de Germán Cano.

•Mudanças no time carioca

O técnico Maurício Barbieri deve testar uma mudança nos 11 escolhidos, visando a partida contra o Flamengo nesse final de semana, pelo Carioca.Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, Marlon Gomes deve ganhar uma oportunidade no time titular, a expectativa é que Marlon Gomes entre na vaga de Galarza. O jogador voltou da Seleção sub-20 lesionado, mas vem se destacando nos últimos jogos.

Um surpresa pode ser a volta do ponta argentino, Lucas Orellano. A última partida do jogador foi contra o Fluminense. Orellano machucou a coxa esquerda em uma atividade no CT, o argentino vem surpreendendo bastante nos treinos e já está na fase final da recuperação.

Possível escalação: Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo e Piton; Andrey, Marlon e Jair; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul

Técnico:Maurício Barbieri

•Desfalque na equipe nordestina

O ABC tem um desfalque importante para o jogo. O meia Matheus Anjos, não atua pelo time desde o jogo contra o Fortaleza, no início do mês passado. Segundo a assessoria do ABC, não há previsão de retorno para o meia atacante, um dos destaques do clube na temporada.

Possível escalação: Simão, Alemão, Afonso, Richardson e Márcio Azevedo; Wellignton Reis, Daniel, Raphael Luz e Jailson; Felipe Garcia e Maycon Douglas

Técnico: Fernando Marchiori