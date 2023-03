Vasco vence Bangu e garante vantagem nas semifinais diante do Flamengo

O Vasco recebeu o Bangu, nesta quinta-feira (09), pela última rodada da Taça Guanabara, em São Januário. Mesmo com atuação abaixo das que vem apresentando, o Gigante da Colina fez 2 a 0 com gols de Gabriel Pec e Pedro Raul.

Vasco com vantagem na semi

Com o resultado, o Vasco chegou aos mesmos 23 pontos do Flamengo, mas ultrapassou o rival no saldo de gols, ficando na segunda posição. Agora, o Cruzmaltino irá enfrentar o rubro-negro com vantagem na semifinal do Carioca. Em caso de empate nos dois jogos ou de vitórias de ambos os lados por mesma diferença de saldo, o Vasco avançará para final.

Primeiro tempo empolgante

O primeiro tempo foi movimentado e com chances para os dois lados. Como já é de costume do time de Maurício Barbieri. a equipe subiu suas linhas e logo encontrou seu gol. Depois de arremeço lateral, a bola ficou viva na pequena área e Gabriel Pec empurrou de cabeça para as redes, 1 a 0.



O Vasco continuou sufocando e criando jogadas de perigo. Mas, depois da parada técnica, aos 20, o técnico do Bangu, Felipe Loureiro, corrigiu os erros e a equipe começou a levar perigo ao gol adversário.



Aos 21, Luis Felipe recebeu nas costas da defesa do Vasco, mas chutou por cima. Aos 35, Gabryel Martins recebeu na esquerda e bateu para boa defesa de Léo Jardim. O Vasco, apesar de sofrer atrás, continuava perigoso no ataque.



Aos 37, Jair ficou livre na pequena área, mas chutou torto para a defesa do goleiro Matheus Santillo. Logo na sequência, aos 39, Capasso subiu bonito, mas o goleiro do Bangu fez a defesa. Aos 41, Paulo Victor foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti. Alex Teixeira bateu, mas o inspirado Matheus Santillo pegou.



Bangu tenta reagir, mas tem um expulso

O segundo tempo começou com uma jogada parecida com a do gol. No primeiro minuto, depois de cruzamento de lateral, a bola sobrou pra Gabriel Pec, mas, dessa vez, o atacante jogou para fora.



Depois desse lance o jogo ficou mais morno com as duas equipes cometendo muitos erros de passe. E foi em um erro desses que o Bangu quase marcou. Aos 25, Figueiredo tocou mal, a bola ficou com Adsson que bateu forte. Léo Jardim espalmou para frente, mas Capasso chegou para aliviar o perigo.



Aos 29, a melhor chance do Bangu na segunda etapa. Gabryel Martins chutou, Léo Jardim defendeu, a bola subiu, bateu na trave e saiu pela linha de fundo. Quando a equipe visitante tentava crescer no jogo, Nenê recebeu pela esquerda e foi derrubado por Adsson. O jogador recebeu o segundo amarelo e foi expulso.



Com um a menos o Bangu não conseguiu criar mais chances de perigo. E pior, viu o Vasco crescer no jogo e marcar o segundo. Aos 47, Nenê bateu escanteio e Pedro Raul subiu, livre, para mandar para as redes. Fim de jogo em São Januário, 2 a 0 Vasco e festa da torcida.

Próximos jogos

O próximo compromisso do Vasco será na segunda-feira, (13), contra o Flamengo, pela primeira partida das semifinais do Cariocão. No primeiro jogo, o mando de campo será do time rubro-negro. Já o Bangu ficou fora da disputa pela Taça Rio e não terá competições nacionais para disputar neste ano. A princípio, o Alvirrubro não tem nenhuma partida oficial agendada.