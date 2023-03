Vagner Mancini projeta final dura contra Atlético-MG: “Dois jogos difíceis e de muita batalha”

Invicto na temporada 2023, o América-MG confirmou o bom início de temporada com mais uma vitória no campeonato mineiro. Na noite deste domingo, o Coelho derrotou o Cruzeiro por 2 a 1 em casa e assegurou a vaga para a grande final contra o Atlético-MG.

O triunfo foi construído com gols marcados por Aloísio no primeiro tempo, que chegou ao quarto marcado na competição e igualou Wellington Paulista na artilharia, e Alê no fim da partida. Lucas Oliveira descontou para a Raposa.

Agora, a equipe comandada por Vagner Mancini busca o título que não vem desde 2016. Na ocasião, o clube foi campeão em cima do Galo, e neste ano, buscará repetir o feito.

Vitória conquistada e pontos de atenção

Após a partida, o treinador do Coelho concedeu entrevista coletiva e falou sobre a primeira meta alcançada no ano. “A final do campeonato era um dos nossos objetivos. Agora queremos brigar em condições de igualdade com o Atlético, para que a gente possa chegar ao título”.

Mesmo com a vitória, Mancini chamou a atenção para os pontos que não o agradaram ao analisar a partida.

“O jogo de hoje não me agradou em termos de velocidade, posse de bola. Achei que o nosso time não jogou tão bem quanto a gente poderia ter jogado e explorado alguns pontos que o jogo acabou nos dando. O Cruzeiro se lançava à frente e deixava a costa dos dois alas, e a gente não soube aproveitar isso no primeiro tempo”.

O técnico americano pontuou sobre momentos de desatenção do time ao longo do clássico. “A vantagem fez com que a gente, até certo ponto, fosse mais brando no jogo, e isso não pode voltar a acontecer, porque o time do América é montado em cima da velocidade e da intensidade de jogo”.

De olho na decisão

Por fim, Vagner Mancini projetou a decisão do campeonato. “Agora, vamos jogar dois jogos diante do Atlético, que tem uma equipe fortíssima. Nós já o enfrentamos neste ano, fomos muito bem no jogo em um tempo, no outro eles jogaram melhor. Eu espero dois jogos difíceis e de muita batalha, pois são dois times que têm força física”.

A primeira partida da decisão do campeonato mineiro será no dia 1º de abril, às 16h30, com mando de campo do América-MG.