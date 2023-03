América-MG supera Cruzeiro fora de casa e encaminha classificação para final do Estadual

O América-MG manteve o tabu de quase três anos sobre o Cruzeiro e venceu fora de casa o jogo que abriu as semifinais do Campeonato Mineiro. O triunfo por 2 a 0, com gols marcados por Aloísio e Juninho, deixa o Coelho em situação confortável para o duelo de volta, podendo perder por até dois gols de diferença que, ainda assim, se classifica para a decisão do estadual.

A Raposa, por sua vez, chegou a sexta derrota seguida diante do adversário, e agora precisa vencer por três gols de diferença para avançar para a final e buscar o título que não conquista desde 2019.

América segura pressão e sai na frente na primeira etapa

Mesmo diante da temperatura próxima dos 30°C em Sete Lagoas e com pouca sombra no gramado, os primeiros 15 minutos de partida foram marcados por muita intensidade do Cruzeiro, que partiu para o ataque nos primeiros instantes do duelo.

A Raposa começou o clássico partindo para o ataque. O centroavante Gilberto teve duas oportunidades para abrir o placar em menos de cinco minutos de jogo.

Na primeira, o jogador cobrou uma falta próximo da grande área, mas que explodiu na barreira. Na segunda, o camisa 21 recebeu um lançamento da direita em boas condições para finalizar, mas não conseguiu aproveitar a oportunidade e saiu com bola e tudo.

O América, que trocou poucos passes ao longo da partida, teve sua primeira oportunidade de gol aos nove minutos. Juninho fez um belo lançamento para Matheuzinho, que cortou os defensores e chutou de fora da área, mas o goleiro Rafael Cabral estava atento e defendeu no meio do gol.

O Cruzeiro continuou a pressão e voltou a responder aos 11. Após dividida no lado esquerdo de ataque, a bola foi pra área e sobrou para Bruno Rodrigues, que dominou e chutou forte, mas a bola desviou no defensor americano e saiu para escanteio.

Aos 14, os donos da casa chegaram mais uma vez com Wesley. O atacante recebeu na intermediária e, com espaço, finalizou a gol para uma boa defesa de Matheus Cavichioli.

Aos 23, o América quase balançou as redes em jogada aérea. Benítez fez boa jogada pela esquerda, driblou o marcador e cruzou para Felipe Azevedo, que apareceu na primeira trave para cabecear, mas outra vez Rafael Cabral apareceu para segurar firme.

Depois da pressão adversária, o Coelho abriu o placar. Aos 24, após lançamento de Matheuzinho para a área, Juninho escorou de cabeça para Aloísio que, livre de marcação, chutou de primeira no canto direito, sem chances de defesa para Rafael.

Aos 33, o Cruzeiro chegou muito perto de balançar as redes com Wesley. Nikão invadiu a grande área pela direita e cruzou para o camisa 11, que carimbou o travessão. O lance empolgou novamente a torcida presente no estádio.

Aos 41, a Raposa tentou chegar ao gol pela bola parada. Em escanteio cobrado por Nikão, a bola sobrou para Oliveira, que tentou finalizar, mas o goleiro americano apareceu para dividir e afastar a bola da área.

Nos acréscimos do primeiro tempo, o Cruzeiro teve mais chances para empatar o confronto. Primeiro, Wesley recebeu na meia lua, driblou vários marcadores e tentou finalizar, porém o chute saiu travado. Na sobra, Nikão chutou rasteiro, mas saiu sem direção.

A última oportunidade dos donos da casa foi novamente com Gilberto, que recebeu um bom passe de Ramiro na cara do gol, mas chutou por cima do travessão.

Coelho amplia a vantagem e encaminha a classificação

O Cruzeiro começou a segunda etapa no ataque desde os primeiros segundos. Assim como nos primeiros 45 minutos, as jogadas de linha de fundo foram usadas para tentar balançar as redes de Matheus Cavichioli.

Apesar disso, o América foi quem chegou a marcar mais um gol, que foi anulado pela arbitragem por impedimento de Aloísio, que havia cabeceado e balançado as redes.

O Cruzeiro quase empatou a partida em um lance de sorte. Em cruzamento de Wesley, Gilberto cabeceou para trás, mas a bola desviou em Nícolas e, por muito pouco, não fez um gol contra.

Mesmo com pouca posse de bola, o América foi outra vez fatal quando chegou ao ataque. Aos 16 minutos, em jogada de velocidade, Felipe Azevedo cruzou rasteiro da esquerda, e o capitão Juninho apareceu livre na grande área para chutar e marcar o segundo gol americano.

O time celeste tentou diminuir o placar com Lucas Oliveira. Aos 18 minutos, o meia arriscou de fora da área, mas Matheus Cavichioli espalmou e evitou o gol cruzeirense.

Aos 25, Cavichioli trabalhou novamente. Bruno Rodrigues tentou cruzar para a área, mas a bola desviou na defesa americana e quase foi para o gol, mas o goleiro americano espalmou para escanteio.

Aos 28, um lance causou polêmica e paralisou a partida por oito minutos. Gilberto foi derrubado na linha da grande área e a arbitragem marcou falta. Porém, após análise do VAR, o pênalti foi marcado.

Quando Gilberto se preparava para a cobrança, o árbitro Paulo César Zanovelli pediu para esperar, e logo na sequência anulou a marcação do lance por conta de um impedimento assinalado na jogada da falta.

Nos vinte minutos finais, o Cruzeiro tentou diminuir a desvantagem, mas sem sucesso. As jogadas pouco assustaram a defesa americana, e os visitantes aproveitaram para controlar a partida e administrar o resultado até o apito final.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a campo para o segundo jogo da fase semifinal no próximo fim de semana, com data e horário a ser definido pela Federação Mineira de Futebol (FMF). A partida será disputada no estádio Independência, com mando de campo do América.