América-MG mantém tabu e elimina o Cruzeiro no Independência

Diante de sua torcida, o América-MG não decepcionou e venceu mais uma vez o Cruzeiro no jogo de volta da semifinal do campeonato mineiro. Com gols marcado por Aloísio e Alê do lado americano e de Lucas Oliveira para o time celeste, o placar de 2 a 1 confirmou a vaga do Coelho para a final e ampliou a sequência de triunfos seguidos sobre o rival para sete.

Agora, o alviverde chega à decisão com o objetivo de quebrar o tabu de sete anos sem conquistar o estadual. O adversário na decisão será o Atlético-MG, que derrotou o Athletic por 1 a 0 e avançou para a decisão pelo critério de desempate.

Já o Cruzeiro, com a eliminação, terminou o mineiro apenas com a quarta melhor campanha, e segue com o jejum de quatro anos sem conquistar a taça.

América sobrevive à pressão e amplia a vantagem

Com a necessidade de vencer por três gols de diferença após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, o Cruzeiro começou a partida partindo para cima do América. Nos primeiros 25 minutos, a equipe celeste teve mais posse de bola e finalizou cinco vezes a gol.

O Coelho, que adotou a estratégia de apostar nos contra-ataques, sofreu para encaixar o seu estilo de jogo. Com dificuldades de sair com a bola e chegar à área adversária, a equipe americana passou 25 minutos sem sequer finalizar a gol.

A primeira grande oportunidade cruzeirense de abrir o placar surgiu aos 4 minutos. Gilberto foi até a linha de fundo e cruzou para a área, a bola desviou na defesa americana e sobrou para Bruno Rodrigues,, que chutou de primeira e acertou a trave. O lance animou a torcida celeste.

Com o apoio de sua torcida, o Cruzeiro continuou buscando o primeiro gol, e forçou o goleiro Matheus Cavichioli a fazer boas defesas. Aos 16, Matheus Vital foi lançado na área e tentou cruzar, porém a bola desviou na defesa e assustou o arqueiro americano, que espalmou a bola e evitou o primeiro gol do jogo.

Com a vantagem em mãos, o América se acertou em campo e chegou ao ataque pela primeira vez aos 26 minutos. Em cobrança de escanteio pela direita, Ricardo Silva subiu mais alto que os adversários e cabeceou, mas a bola foi pela linha de fundo, sem assustar o goleiro Rafael Cabral.

Apesar da pressão cruzeirense, foram os donos da casa que abriram o placar. Após falta marcada próximo à meia lua, Aloísio cobrou forte e rasteiro, o arqueiro cruzeirense falhou ao tentar espalmar e a bola morreu no fundo das redes, animando a torcida americana.

O gol foi um balde de água fria para o Cruzeiro, e complicou ainda mais a situação do time, que tentou responder logo em seguida com Lucas Oliveira, que finalizou de fora da área, mas Cavichioli outra vez apareceu e mandou pela linha de fundo.

Ainda mais confortável no clássico, o América passou a ter um pouco mais a posse de bola, e por muito pouco não ampliou o placar. Benítez invadiu a área e chutou cruzado. Rafael Cabral espalmou e a bola sobrou na pequena área,mas a defesa celeste afastou o perigo.

Nos minutos finais, o Coelho outra vez chegou ao ataque pelo lado esquerdo e, após cruzamento de Iago Maidana, Aloísio desviou e por muito pouco não marcou seu segundo gol na partida.

Cruzeiro busca reação, mas Alê sacramenta triunfo do Coelho

O Cruzeiro começou o segundo tempo da mesma forma que os 45 minutos iniciais. Logo com 30 segundos de partida, Matheus Vital chutou forte da meia lua, mas Matheus Cavichioli outra vez apareceu para fazer uma grande defesa e mandar a bola pela linha de fundo.

Aos 4 minutos, a defesa americana bateu cabeça após cruzamento rasteiro para a área, a bola sobrou para Wallisson, que girou e bateu rasteiro para o gol, porém Juninho apareceu de forma providencial para impedir o empate cruzeirense.

Aos 7, Wallisson apareceu outra vez. Em cobrança de escanteio pela direita, o meia cabeceou com perigo, assustando toda defesa americana. Com a desvantagem na partida e no placar agregado, a equipe celeste seguiu em busca do gol.

De tanto martelar, o gol do Cruzeiro saiu aos 31 minutos. Após jogada ensaiada de escanteio, Lucas Oliveira cabeceou e mandou a bola para as redes, sem chances de defesa para Cavichioli.

O gol sofrido não tirou a concentração da equipe americana, que quase marcou mais um aos 39, com Everaldo. O atacante recebeu livre na área, mas chutou por cima e desperdiçou a chance de colocar o Coelho em vantagem novamente.

Com o Cruzeiro em busca da virada, o Coelho teve mais espaço para os contra-ataques, e Martínez, por muito pouco, não marcou o seu na partida aos 40 minutos. O meia recebeu na esquerda, chutou com categoria para o gol, mas Rafael Cabral fez uma bela defesa.

Próximo do fim da partida, o América liquidou a fatura. Aos 43, após cobrança de falta na direita, a defesa cruzeirense cortou mal, e Alê pegou a sobra de primeira para mandar pro fundo do gol e sacramentar a vitória.

Próximos compromissos

Com a vaga garantida, o América-MG terá duas semanas de preparação para a grande decisão diante do Atlético-MG. O jogo de ida será no dia 1º de abril, às 16h30. O Coelho mira sua 17ª conquista do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro, por sua vez, mira a estreia do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá no dia 15 de abril contra o Corinthians, fora de casa.