Wellington Paulista sai do banco e comanda virada do América sobre a Tombense

Pela última rodada do Campeonato Mineiro, o América-MG venceu a Tombense por 3 a 1 na tarde deste sábado (4), no Independência. A partida ficou marcada pela estrela de Wellington Paulista, que saiu do banco e marcou dois gols, comandando a virada dos americanos. Marcelinho marcou para a Tombense e Everaldo marcou o terceiro. A bola rolou às 16h30.

O tricolor avança para as semis e encara o Cruzeiro. Mesmo com a vitória, o Coelho não conseguiu a liderança geral, pois o Atlético-MG venceu o Democrata GV por 3 a 0.

Além de da luz sob Wellington, outro que brilhou foi Everaldo, atacante retornou ao clube nesta semana por empréstimo, mas deve assinar em definitivo no meio do ano. Atacante também entrou no segundo tempo e fez uma boa partida, colaborando com um gol.

Mourão Panda / América

Domínio do América

O primeiro tempo foi de domínio total do América, já nos 10 segundos de jogo, a equipe acertou a trave em um chute da intermediária de Benítez. Após os 25 minutos, o Coelho emplacou uma sequência de boas chances e por pouco não abriu o placar.

A soberania era tão grande que os defensores americanos se posicionavam quase que na intermediária adversária. Aos 45, o Coelhão tocou de pé em pé dentro da área e Matheusinho recebeu livre, de frente para o gol. Na hora de finalizar, ele mandou por cima do gol.

A Tombense pouco produziu nos primeiros 45, em certos momentos, o Carcará até trouxe trabalho para Cavichioli. A oportunidade mais perigosa da equipe veio no último lance do primeiro tempo, com Kleiton. O atacante recebeu livre na área e ficou de cara com o goleiro, mas chutou mal, em cima de Cavichioli, que defendeu em dois tempos.

Do banco para o gol

O começo de segundo tempo foi bem disputado. A Tombense teve iniciativa e saiu para o jogo. Logo no primeiro minuto, o Carcará colocou Cavichioli para trabalhar após jogada de falta ensaiada. No minuto seguinte, marcou com Marcelinho, após uma grande falha do goleiro.

Conforme o jogo seguiu o América voltou a tomar o controle da partida. Aos 12 minutos, Mancini tira do banco quem viria a ser o homem da partida, Wellington Paulista. Em sua primeira participação, o atacante aproveitou o vacilo no domínio da defesa e empurrou pro gol, empatando o jogo. Cerca de 10 minutos depois, Arthur faz boa jogada na linha de fundo e toca na pequena área, ele, de novo, empurra pro gol e vira a partida. A partir daí o Coelho jogou com calma e a partida fluiu naturalmente a favor dos tricolores.

Os donos da casa ampliaram o placar aos 31 com o reestreante Everaldo, de cabeça. Mesmo com a vantagem, o Coelho não tirou o pé e chegou outras vezes ao gol de Felipe Garcia. A partida teve esse cenário até o final.

Como fica?

Com a vitória, o América passa à semifinal e enfrenta o Cruzeiro, que empatou com o Democrata de Sete Lagoas em 1 a 1. O Coelho não conseguiu a liderança geral da competição, pois o Atlético-MG venceu o Democrata de Governador Valadares por 3 a 0 e ficou com a liderança.

O tricolor volta a jogar no dia 14, pela Copa do Brasil, contra o Santa Cruz.

Já a Tombense não conseguiu a classificação. A equipe agora disputa a Copa do Brasil na quarta-feira (8) contra o Retrô.