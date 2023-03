ABC vence Náutico e avança às semifinais da Copa do Nordeste

Na tarde deste domingo, o ABC venceu o Náutico, por 3 a 1, sem público e debaixo de chuvas fortes no Frasqueirão, avançando assim, as semifinais da Copa do Nordeste. Felipe Gracia duas vezes e Souza (contra), marcaram para o time alivegro. Richarles marcou o gol de honra do Timbu.

ABC sai na frente com facilidade

O jogo começou tenso e pressionado desde os primeiros minutos, o Timbu não conseguiu nenhuma finalização de perigo, e pouco conseguia dominar a bola, trocar passes e ultrapassar o meio de campo. Já a equipe alvinegra tinha facilidade, boa desenvoltura, fazendo uma alta marcação, que dificultava mais ainda a saído do adversário.

Aos 13, a intensidade e pressão do ABC, pelo lado esquerdo funcionou, e o gol tão esperado saiu, Fábio Lima mandou para Felipe Garcia, que não desperdiçou a oportunidade de abrir o placar. Na sequência saiu um gol contra de Souza do Timbu, tentou desviar a bola, mas acabou tirando o goleiro Vagner do lance e colocando a bola para dentro da própria meta.

Frasqueirão pesado

Infelizmente, fortes chuvas caíram durante o intervalo, e complicaram a retomada da partida, com um gramado totalmente pesado no Frasqueirão. Porém, o Náutico voltou mais dominante, porém seguiu errando muito, em troca passes, até chegou, mas sem perigo algum. O time alvinegro não queria muita conversa, mais sim ações, com isso, Felipe Garcia aproveitou cobrança de escanteio de Paulinho Moccelin, e mandou mais uma vez, para o fundo das redes.

A partida se encaminhou para o final, e Richarles aproveitou a condição do gramado e deixou a bola livre dentro da área e chutou para o gol, marcando o gol de honra do Timbu.

Classificação

Com vitória o ABC se coloca nas semifinais do Nordestão e vai enfrentar o vencedor do confronto de Sport x CRB. Já o Náutico está eliminado da competição.

Próximos Jogos

O ABC tem compromisso diante do Santa Cruz de Natal, na quarta-feira (29), às 20h, pelo Campeonato Potiguar, no Barretão. No sábado (1), o Náutico recebe o Petrolina, às 16h30, nos Aflitos, pela última rodada do Pernambucano.