Náutico derrota Fluminense-PI e assume liderança do Nordestão

Em noite de encerramento de mais uma rodada da Copa do Nordeste, o Náutico recebeu o Fluminense do Piauí no estádio dos Aflitos nesta quarta-feira (15) e venceu por 2 a 0, com gols do Diego Matos e Júlio Rodrigues ainda no primeiro tempo.

O resultado foi 'mil maravilhas' para o Timbu, que chegou aos sete pontos e assumiu a liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, deixando clubes de séries mais altas pelo caminho.

Além disso, o Náutico chegou ao 10º jogo sem derrota na temporada, sendo cinco vitórias e cinco empates, sendo o último placar negativo no clássico contra o Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano. A situação do Fluminense não é boa. A equipe do Piauí continua com dois pontos. Apesar de ainda não ter vencido, ocupa a sexta colocação do Grupo A.

O jogo

O confronto começou com o Fluminense no ataque, mas o Náutico chegou com perigo algumas vezes com Souza na cobrança de falta. Aos 22', Diego Matos recebeu passe na intermediária e soltou uma bomba de direito no canto esquerdo para abrir o placar para os donos da casa.

O Fluminense chegou ao ataque algumas vezes, mas com finalizações erradas não assustou o goleiro do Timbu. Nos acréscimos, aos 49', Kayon, garoto da base do Náutico de apenas 18 anos, achou passe para Júlio Rodrigues na segunda trave, que não desperdiçou a chance e anotou o segundo do clube pernambucano no estádio dos Aflitos.

Apesar do Fluminense tentar algumas jogadas no segundo tempo, o Náutico administrou bem o resultado e conquistou os três pontos importantes na capital pernambucana, sendo assim, chegando aos sete pontos no torneio.

Próximos jogos

Os dois times voltam a focar na próxima rodada do Nordestão e de muito Carnaval espalhado por toda região. Ambos atuam no próximo sábado (18). O Fluminense recebe o Campinense às 15h30, enquanto o Náutico visita o Sampaio Corrêa, às 19h45.