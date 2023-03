Casemiro reclama da arbitragem em derrota do Brasil

Após a derrota por 2 a 1 para o Marrocos, o volante Casemiro falou sobre a primeira partida do Brasil após a eliminação nas quartas da Copa do Mundo Catar 2022 para a Croácia.

Sobre a partida, o volante elogiou o nível de Marrocos, dizendo ser um trabalho já estabelecido contra uma equipe de trabalho mais estabelecido.

"Uma grande seleção, planejamento de jogo há um bom tempo, treinador há um bom tempo, tem jogadores de nível altíssimo. Nós com treinador novo, jogadores novos, cinco dias para tentar fazer tudo com o novo treinador, comprar uma ideia. Dentro do possível, foi bom. Claro que, em se tratando de seleção brasileira, a gente tenta trabalhar sempre para vencer. Quando perde, tem de melhorar. Mas diria que foi bom, tivemos jogadores novos que corresponderam à altura, isso é importante para nós, porque abre leques para o treinador."

Casemiro elogia trabalho de Ramon Menezes e detona arbitragem da partida

Casemiro inclusive fez questão de elogiar o pouco tempo trabalhado com Ramon Menezes.

"O Ramon também fez um grande trabalho, tentou passar mais rápido a ideia para nós. Claro que em cinco dias é impossível, mas tentamos corresponder. Em se tratando de seleção brasileira, nós temos que vencer sempre, porém, acho que a ideia foi boa."

O atleta ainda reclamou bastante da arbitragem do jogo.

"Maior dificuldade, com todo respeito, ainda mais se tratando de seleção brasileira, a maior dificuldade foi o árbitro, para mim."