Renovado, Brasil enfrenta Marrocos em primeiro jogo pós-Copa do Mundo

A Seleção Brasileira vai a campo pela primeira vez depois da disputa da Copa do Mundo do Catar. O amistoso será contra a seleção marroquina neste sábado (25), às 19h, no Estádio Ibn Batouta, em Tãnger, no Marrocos.



Será, também, o primeiro jogo do Brasil pós era Tite. Quem comandará a Seleção será o interino Ramon Menezes, técnico do sub-20. E não será um desafio fácil. Os donos da casa terminaram em quarto lugar na última Copa, a melhor colocação da história de um país africano.

O que esperar da nova Seleção?

O técnico Ramon Menezes teve uma semana para conhecer alguns atletas de perto e esboçar a equipe titular. Apesar disso, o treinador optou por fazer mistério e não divulgou a escalação. Inclusive, seu último treino, na sexta-feira (24), foi fechado para a imprensa.



A Seleção conta com 10 atletas que disputaram a Copa do Mundo e alguns jovens que venceram o Sul-Americano Sub-20 com Ramon. A expectativa é de um time titular bem diferente do que entrou em campo contra a Croácia.



A principal dúvida fica no gol. Ramon deixou em aberto a escolha entre Ederson e Weverton. Ambos foram testados nos treinamentos, mas a aposta é que Ederson comece jogando.



No ataque, restava saber quem iria ocupar a vaga ao lado de Vinícius Jr e Rodrygo. Vitor Roque, Antony e Rony estavam na disputa, mas foi confirmado que o jogador do Palmeiras começará jogando, Com isso, Rodrygo ficará mais avançado com Rony na direira e Vini na esquerda.



A única dúvida que não teremos na partida será sobre a braçadeira de capitão. Depois de passar a Copa inteira nos braços de Thiago Silva, agora ela passará a ser usada pelo volante Casemiro, um dos mais experientes do time.

Provável escalação: Ederson (Weverton); Emerson Royal, Éder Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Rony e Vini Jr.

Como vêm os donos da casa?

O clima vai ser de festa em Tânger. O jogo marcará a volta da seleção marroquina ao seu país depois da histórica campanha na Copa do Mundo. Todos os ingressos já estão esgotados e a expectativa é de mais de 60 mil pessoas no estádio.



A partida não será apenas a primeira do ano em solo marroquino, mas a primeira do ano de forma geral. A equipe desistiu de participar do Campeonato das Nações Africanas por motivos políticos com a anfitriã do torneio, Argélia. Por conta disso, Marrocos pedeu todos os seus jogos por W.O e foi eliminado.



Com isso, o jogo terá uma importância a mais para a equipe do técnico Walid Regagui: a de mostrar que o grupo segue forte pós Copa. Para este desafio, o treinador deve contar com quase todos os jogadores da histórica campanha. A única ausência será a do meia Amallah que está machucado.



Porém, ainda resta a dúvida se Hakimi começará jogando. O lateral sofreu uma lesão em fevereiro e só foi a campo uma vez depois de se recuperar. Fora isso, o jogador foi acusado de estupro no fim de fevereiro e é alvo de processo do Ministério Público francês. Ele nega as acusações.

Provável escalação: Bono; Hakimi, Aguerd, Saïss, El Yamiq e Mazraoui; Ziyech, Ounahi, Amrabat e Boufal; En-Nesyri.

Ficha técnica

Data e horário: Sábado (25), às 19h.



Local: Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos.



Transmissão: Band, ESPN, Star+ e Canal do Galvão Bueno (Youtube). Mas você poderá acompanhar todos os lances aqui na VAVEL Brasil.