Diego Ivo celebra triunfo do Remo no clássico, mas alerta para ‘novo jogo’

Teve de tudo no primeiro Re-Pa pelas semis da Copa Verde. Reinauguração do Mangueirão, jogo disputado, gol, expulsões… Mas quem levou a melhor foi o Remo, que venceu o rival Paysandu por 1×0 e agora tem a vantagem do empate para o reencontro.

Titular mais uma vez da defesa do Remo, Diego Ivo fez questão de celebrar muito a vitória. Ex-jogador do rival, ele sabe bem o peso do clássico.

“Fomos merecedores da vitória com certeza. Muito do que conversamos na semana de preparação acabou mesmo acontecendo no clássico e estávamos preparados. O clássico aqui é um jogo muito diferente, envolve muita coisa. Contente pela nossa postura e pela vitória”, afirmou o defensor.

O zagueirão, no entanto, pede foco dobrado para o jogo de volta. Nesta quarta-feira, mais uma vez no Mangueirão, Remo e Paysandu medem forças novamente, mas com apenas um deles chegando até a grande final da Copa Verde. Diego Ivo sabe das dificuldades.

“Sabemos que conquistamos apenas uma vantagem pequena, nada mais que isso. Por isso é seriedade acima de tudo e muita dedicação. É um novo jogo, não tem jeito, temos que dar a vida mais uma vez desde o começo. Queremos muito chegar na final e contamos com o nosso torcedor jogando junto”, finalizou Diego Ivo.

Remo e Paysandu se enfrentam às 20h desta quarta-feira, no Mangueirão.