Jean Silva celebra 100% do Remo no Paraense e coloca foco total na Copa Verde

São sete partidas até então no Paraense 2023. E pode anotar a sétima vitória para o Remo. Neste fim de semana, novamente o Leão não deu chances para um adversário na competição: 3×2 em cima do Castanhal, fora de casa, e a liderança isolada do Grupo A com 21 pontos somados, 100% de aproveitamento.

Novamente titular da equipe, Jean Silva celebrou mais um triunfo leonino. Para o atacante, a equipe mostrou acima de tudo controle emocional. “Feliz demais pela vitória e por termos somados mais três pontos importantes. A gente sabia que seria difícil, que eles precisavam vencer. Mas fomos bem, nos doamos muito durante o jogo todo. Acho que também tivemos cabeça, soubemos ter controle emocional, entender a partida para buscar mais uma vitória”, afirmou.

O Leão agora troca a chave. Deixa o estadual de lado por enquanto e volta a focar na Copa Verde. Nesta quarta-feira, tem duela de volta pelas quartas da competição, em casa, e o Remo precisa reverter o placar, já que na ida acabou derrotado pelo São Raimundo por 1×0. “O foco agora é 100% na Copa Verde pois queremos seguir adiante, queremos seguir buscando o título. É mais um jogo difícil que teremos pela frente. Vamos nos preparar bem, trabalhar bastante. E contamos também com o nosso torcedor jogando junto com certeza”, finalizou o jogador, com seis jogos e dois gols pelo Remo.