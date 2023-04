Artilheiro Mezenga deixa claro: "A disputa continua 0 a 0"

A primeira partida da final do Campeonato Paulista de 2023 Foi a melhor possível para Bruno Mezenga artilheiro do Água Santa. O netuno bateu o atual campeão Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (2), e quebrou a invencibilidade do time da capital na competição. O centroavante Bruno Mezenga,, marcou os dois gols para os azarões na Arena Barueri. Para o adversário restou apenas um gol da jovem sensação, o garoto Endrick.

Para Mezenga o artilheiro de diadema é necessário ter humildade e ao falar sobre a partida de volta ressaltou a final do campeonato do ano passado."A gente tem que ter os pés no chão né, é , ano passado, a gente pega os exemplos são, eu acho que o São Paulo, eu nao lembro ganhou o primeiro jogo de dois três a zero e eles reverteram em casa. Três a um né?! E eles reverteram em casa."

Bruno ainda comentou sobre a importância do jogo para seus companheiros, além de tentar passar confiança sobre a preparação física da equipe par o jogo de volta da final. "A gente tem que, agora, aproveitar esse momento, desacansar até essa semana aberta. Eles ainda vão ter jogo né?! E a gente tem tempo para descansar que lá vai ser uma batalha dificil e é a final."

Perguntado sobre como é estar em uma final de campeonato, o atacante foi feliz em falar sobre os seus sonhos e sobre sua felicidade em estar em uma decisão. "Falei antes do jogo é quando voce começa a jogar futebol desde criança, sonha em jogar um jogo assim um jogo grande. É muita gente, o estadio cheio. É entrar em campo e se divertir, chegamos até aqui. É jogar com leveza com responsabilidade."

Ainda teve tempo de ressaltar a importancia de seus colegas em seu dia a dia. "Eu fico feliz, mas acho que isso aqui representa o grupo. Sem eles tambem eu nao conseguiria tirar forças e conseguir fazer os gols."

Sequência

O próximo jogo da equipe do Água Santa é contra o próprio Palmeiras pelo jogo de volta da final do Campeonato Paulista de 2023, no domingo de páscoa. Já o time da capital jogará no meio da semana, quarta-feira(5), pela fase de grupos da Copa Commebol Libertadores da América contra a forte equipe boliviana do Bolívar na altitude.