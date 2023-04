Palmeiras e Água Santa se enfrentam em busca do título paulista

A Arena Barueri receberá, neste domingo (02), às 16h00, o jogo de ida das finais do Paulistão 2023. O confronto será entre o atual campeão Palmeiras e o franco atirador Água Santa.

Após avançar sob o Ituano, jogando em casa, o verdão, dono da melhor campanha do campeonato, busca mais um título na era Abel Ferreira. Enquanto isso, o Água Santa, comandado por Thiago Carpini,, disputa a primeira final de estadual em sua história.

Equipe sensação do campeonato, o Água Santa chega a decisão após eliminar São Paulo e Bragantino, respectivamente. O time de Diadema, entretanto, terá um grande desfalque. A Arena Inamar, casa do Netuno, não preenche aos requisitos exigidos pela Federação Paulista de Futebol. Com isso, a decisão ocorrerá em Barueri, com predominância do público palmeirense.

Informações da partida:

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Data e hora: 2/4/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro

VAR: José Cláudio Rocha Filho

Onde assistir: Record TV, Paulistão Play, YouTube, Premiere, TNT, HBO Max e em tempo real com todos os lance e emoções na VAVEL Brasil!

ÁGUA SANTA: Ygor Vinhas; Reginaldo, Didi, Marcondes e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Lucas Tocantins, Bruno Xavier e Bruno Mezenga. Técnico: Thiago Carpini.

Desfalques: Rodrigo Sam (suspenso), Joílson e Kady (lesionados)

Pendurados: não tem

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Breno Lopes (Endrick ou Giovani) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques: Bruno Tabata (lesionado)

Pendurados: não tem