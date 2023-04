Inter arranca empate com Independiente Medellín na estreia da Libertadores

Na noite desta terça-feira (4), Internacional e Independiente Medellín se enfrentaram pela 1a rodada da Copa Conmebol Libertadores 2023, a partida foi realizada no Estádio Atanasio Girardot, na Colômbia, às 21 hrs.

O jogo terminou com o placar de 1 a 1, os gols da partida foram marcados por Victor Moreno, e no finalzinho, garantindo um ponto, Alan Patrick empatou a partida.

Colorado domina por grande parte, mas o placar não é aberto

O Internacional iniciou a primeira etapa, impondo um bom futebol, com diversas chances criadas, passando pelos pés do principal articulador Alan Patrick, porém quando tiveram chances de finalizar, acabaram parando no goleiro Vasquez, que deve se exaltar pela grande defesa que fez, aos 21 minutos, em finalização de Luiz Adriano.

Chegando aos minutos finais do 1o tempo, o Independiente Medellín, até equilibrou a partida, conseguindo criar suas oportunidades, tendo apenas um lance de perigo aos 37 minutos, porém, assim como minutos antes o goleiro dos mandantes tinha evitado o 1o gol da partida, nesse lance foi a vez dos brasileiros confiarem no seu paredão, Keiller salvou a equipe, e garantiu que ambas as equipes forem zeradas para o intervalo.

Primeira etapa termina empatada/ Foto: Divulgação/Internacional

Com a experiência em campo, Internacional empata no fim!

O 2o tempo se iniciou de forma oposta ao que foi a 1a etapa, o time da casa se sentiu confortável, e começou a pressionar a equipe brasileira, e logo ao 7 minutos, após um escanteio cedido pela equipe gaúcha, o atacante Cetré cobra o tiro de canto dentro da área adversária, o goleiro colorado Keiller, que havia feito uma ótima defesa antes do intervalo, sai mal na bola, e deixa passar, assim, o zagueiro Colombiano Victor Moreno, sobe mais que a zaga gaúcha, e completa para o gol sem goleiro, abrindo o placar da partida.

Ao contrário do que se espera de uma equipe do tamanho do Internacional, a equipe não utilizou o gol sofrido como um ânimo para a busca do empate de maneira imediata, a equipe gaúcha viu o Independiente mandando no jogo, administrando a bola com calma e maestria por grande parte da segunda etapa.

O jogo era comandando pelo time da casa, até que em certo momento, o treinador do Internacional, Mano Menezes, percebe que a equipe precisa ser mexida, e realiza quatro substituições até os 70 minutos de jogo, mudanças que até alteraram de certa forma a postura dos visitantes, que demonstraram que queriam o empate, porém, realizando-a de forma extremamente desorganizada.

Já nos minutos finais, com a torcida colombiana apenas esperando os últimos minutos para que pudessem comemorar os três pontos, o Colorado sentiu que era hora de buscar o resultado.

Aos 86 minutos, o atacante brasileiro Lucca, na pura raça, ganha uma disputa com o zagueiro colombiano e consegue colocar dentro da área adversária, que toda desorganizada, não afasta a bola, chegando aos pés do experiente meia brasileiro, Alan Patrick, que com toda sua calma, finaliza de direita, e garante o empate fora de casa para a equipe brasileira na sua estreia da Libertadores 2023.

Ambas as equipes marcam, mas empate continua/ Foto: Divulgação/IDM

Próximos Compromissos

Colorado

O internacional têm seu próximo compromisso no dia 11 de abril, em partida válida pela ida da 3a Fase da Copa do Brasil, em partida contra a equipe do CSA, no estádio Beira-Rio, às 20 hrs.

Independiente Medellín

A equipe colombiana tem seu próximo desafio, em partida válida pela 12a Rodada da liga Colombiana, na qual enfrentará a tradicional equipe dos Millonarios, no próxima sábado (8), no Estádio Nemesio Camacho, às 22:30