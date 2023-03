Nos pênaltis, Caxias vence Internacional e está na final do Campeonato Gaúcho

No Beira-Rio o Internacional encarou o Caxias na busca por uma vaga na grande final do Campeonato Gaúcho. E na tarde do último domingo (26) o Caxias foi quem se classificou para a final. O Inter saiu na frente com gol de Maurício e Eron empatou, levando a partida para os pênaltis, onde o Caxias venceu por 5 a 4!

A partida ficou marcada pelo alto número de cartões: 11 amarelos e um vermelho, sendo sete amarelos para o Internacional e quatro para o Caxias, além do vermelho para De Pena.

Inter pressiona, Caxias segura e está na final!

A partida começou como o esperado: com intensidade e chances criadas. Aos dois minutos Maurício chutou de fora da área, pegando Bruno no contra-pé, mas o goleiro voou no canto direito para espalmar. Dois minutos depois De Pena bateu forte de fora da área e mandou a bola pela esquerda, mas para fora.

Aos 14 minutos, em um erro enorme na saída da defesa do Inter, em uma virada de jogo muito mal feita, Jean Dias ficou com a bola na área e bateu forte, mas em cima do goleiro, que saiu bem nos pés do atacante. Três minutos depois Bruno brilhou novamente, quando Alan Patrick ficou com a bola, achou Maurício na velocidade, que bateu forte e viu o goleiro espalmar para longe, em escanteio, batido, afastado pela defesa para Thauan bater forte de fora da área para mais uma defesaça do goleiro.

Até que, aos 20 minutos, a pressão do Inter deu resultados, quando, em uma troca de passes, deixando a defesa do Caxias na roda, Luiz Adriano conseguiu a tabela com Alan Patrick para achar Maurício na área, que bateu no alto, abrindo o placar para o Inter!

Com 25 minutos Maurício achou Alan Patrick na entrada da área, que bateu forte de fora da área e mandou a bola pela esquerda do gol.

O jogo caminhava para entrar no intervalo com uma vitória colorada, mas aos 47 minutos Jean Dias ficou com a bola na esquerda, segurou e tirou o defensor para conseguir o cruzamento na cabeça de Eron, que surgiu por trás da defesa para cabecear e empatar a partida!

O segundo tempo começou como o primeiro, quando aos seis minutos Wanderson conseguiu o chute de fora da área e soltou uma bomba, carimbando o travessão. Aos 18 Alan Patrick, em uma falta na entrada da área, mandou a bola por cima da barreira e acertou a rede pelo lado de fora.

Aos 24 a torcida do Inter comemoraria mais um gol, que foi anulado, quando Pedro Henrique recebeu a bola dentro da área, pela esquerda, chutou forte pro meio e Luiz Adriano chegou colocando a bola no fundo do gol, mas ele estava em impedimento o gol foi anulado.

Aos 31 minutos o Inter ficava com um jogador a menos na partida, pois De Pena foi para a dividida no alto, fez a falta em Wesley no campo de ataque e levou o amarelo, sendo o seu segundo, que gerou a expulsão. Seis minutos depois Pedro Henrique fez uma linda jogada pela esquerda, tirou dois e bateu, com desvio, pela direita do gol, para escanteio. Ele foi cruzado na área e Vitão subiu na primeira trave, que mandou pela esquerda do gol.

A partida seguia em altíssimo nível de intensidade e o Caxias mostrava suas armas mesmo já no final, aos 43 minutos, com Jean Dias cruzando da esquerda e Cuiabá indo alto para cabecear forte, mas acertar a trave direita. Um minuto depois Pedro Henrique desceu pela esquerda, passou pela defesa, invadiu a área e tocou para Estêvão, que bateu e viu o goleiro mandar por cima do gol.

A quase perfeição nas penalidades.

O primeiro pênalti foi do Inter, com Alan Patrick batendo no canto esquerdo para abrir o placar. Marcão mandou no canto direito empatando. Pedro Henrique bateu o segundo, na esquerda e Inter na frente. O empate veio nos pés de Jean Dias, que mandou a bola no canto direito

No canto direito bateu Alemão, convertendo o terceiro pênalti, enquanto Guedes empatou mais uma vez, no canto esquerdo. Neste mesmo canto Matheus Dias bateu para fazer o quarto do Inter, enquanto Marcelo empatou batendo no meio do gol.

E no último pênalti Estevão bateu e Bruno saiu para o canto esquerdo, espalmando e colocando o Caxias a um passo da final. Passo esse dado por Wesley, que deslocou Keiller, bateu no canto esquerdo e classificou o Caxias para a final do Gauchão!

Após o final da partida cenas lamentáveis foram vistas em campo, em uma grande confusão generalizada, com briga entre os jogadores, seguranças e até torcedores que desceram ao gramado para rebater provocações dos jogadores do Caxias.