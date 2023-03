Caxias e Internacional empatam no primeiro jogo da semifinal do Gaúcho

O Caxias recebeu a equipe do Internacional na tarde deste sábado (18), em jogo válido pela ida da semifinal do Campeonato Gaúcho de 2023. O Colorado saiu na frente logo no início da partida, aos 5 minutos, com gol de Alan Patrick, mas cedeu o empate em seguida, aos 16, quando Gabriel Mercado jogou contra a própria meta.

Primeiro tempo começa acelerado e tem gols no início

O Internacional marcou cedo. Logo aos 2 minutos, Mauricio cruzou para a área e Jean Dias interceptou com o braço. O árbitro, Jean Pierre Lima, usou o VAR para verificar o lance e assinalou a penalidade. Alan Patrick cobrou, Bruno defendeu, mas o camisa 10 aproveitou o rebote e marcou o gol.

O Caxias não se abateu e continuou pressionando. Aos 14 minutos, Jean Dias passou por Johnny e cruzou, mas Mercado acabou marcando um gol contra. O time da casa ficou animado e continuou atacando em jogadas com Peninha, Diego Rosa, Jean Dias e Eron, que criaram várias oportunidades, mas não conseguiram alterar o placar antes do intervalo.

Segundo tempo tem queda de produção e nenhum gol

A performance do segundo tempo foi abaixo do esperado. O primeiro momento importante ocorreu somente aos 21 minutos, quando Dudu Mandai fez um cruzamento que passou pela área, sobrando para Peninha, que chutou por cima do gol de Keiller.

O Inter respondeu com Wanderson, que forçou Bruno a fazer uma ótima defesa. Aos 25 minutos, Eron foi derrubado dentro da área após um choque com Bustos. O atacante recebeu um cartão amarelo de Jean Pierre, que considerou a queda como simulação devido à aproximação de Keiller. Contudo, o árbitro foi consultar o VAR e manteve a decisão original.

O Inter tentou pressionar em busca da vitória nos minutos finais, principalmente através de Wanderson, mas esbarrou nas defesas de Bruno.

Próximos compromissos

As duas equipes voltam a se enfrentar pelo segundo jogo da semifinal no próximo domingo (26), às 18h.