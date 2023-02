Internacional e Novo Hamburgo empatam sem gols pelo Gauchão

Na noite deste domingo (5), o Internacional e Novo Hamburgo empataram sem gols, no Estádio do Vale, em jogo válido pela quinta rodada do Gauchão.

O Jogo

O jogo começou com a equipe de Mano Menezes mandando no jogo, tendo as melhores oportunidades para criar, mas sem boas finalizações. Aos 05, o Inter chegou com Renê que passou para Wanderson, que ajeitou e cruzou para o meio da área, Alemão e Mattis disputam a bola, mas o goleiro saiu pra fazer a defesa. O Novo Hamburgo, se encontrava meio acanhado e tímido, mas conseguiu construir algumas oportunidades. Aos 25, em cobrança de falta, Kesley ajeitou para o meio da pequena área, mas Mario Fernandes chegou para salvar o Inter. A partida se encaminhou para o final sem muito rendimento e sem inspiração de ambos os lados, que foram para o intervalo no zero a zero.

A partida recomeçou, e para surpresa de muitos, o Novo Hamburgo voltou com muita sede e até pressionou para criar chances. Aos 21, Dionathã saiu pro jogo, pedalou, driblou De Pena e cruzou na área, mas Lucas Gaúcho desviou mal. Porém, pouco a pouco, o Internacional foi se recuperando e segurando a bola nos pés, mas pouco conseguiu incomodar o adversário. Aos 36, Bustos apareceu pela direita, invadiu a área e cruzou, com o gol aberto, Wanderson desviou de pé esquerdo sem direção e perdeu a única grande oportunidade da etapa final. O Inter até se lançou ao ataque, em busca do gol da vitória, acertou até a trave, mas o juiz já estava cansado, e soou o apito decretando o empate.

Classificação

Com o empate, o Inter foi a 9 pontos e se manteve na vice-liderança. Já o Novo Hamburgo, chega aos 3 pontos e permanece na 10ª colocação na tabela, ameaçado pelo rebaixamento.

Próximos Jogos

As equipes voltam a campo na próxima quarta-feira (8), pela sexta rodada do Gauchão. O Novo Hamburgo recebe o Brasil de Pelotas, às 19h, no Estádio do Vale. Já o Inter enfrenta o Caxias, às 21h30, no Beira-Rio.