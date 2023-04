Odair Hellmann discorda sobre baixo rendimento do Santos na Bolívia e diz: "Boa partida"

Na noite desta terça-feira (4), o Santos venceu o Blooming, da Bolívia, fora de casa, pelo placar de 1 a 0 na estreia da Copa Sul-Americana. Apesar do resultado positivo, as dificuldades que o Peixe apresentava no Campeonato Paulista continuaram, mesmo após 26 dias livres de treinos.

O Blooming é o penúltimo colocado no Campeonato Boliviano, sendo assim, a expectativa era que o Santos dominasse a partida com certa tranquilidade, só que isso não foi o que aconteceu. Mesmo assim, o treinador Odair Hellmann se diz feliz e valorizou o resultado positivo fora de casa, no entanto, destacou a importância de evolução nas próximas semanas.

"Saímos daqui muito felizes. Vamos buscar evolução, melhorar, mas muito importante o resultado que fizemos."

Na coletiva pós-jogo, o treinador foi questionado sobre o baixo rendimento de sua equipe. Porém, Odair Hellmann discordou do jornalista e disse ter gostado do que viu em campo.

"Não, eu não concordo com você. Acho que não foi um grande jogo das duas equipes, mas o Santos fez uma boa partida. Sustentamos a pressão inicial, que era importante, e depois foi ganhando espaço, criou algumas oportunidades claras de fazer o gol antes até da expulsão. Nos 90 minutos, deixamos o adversário criar uma situação clara, numa bola longa, um desvio. O jogo foi caracterizado por nós tentando a posse, a aproximação, progredir no campo, e eles usando muito essa transição e bola longa", disse Odair.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

O Peixe fez um gol salvador com Eduardo Bauermann, de cabeça, ao apagar das luzes, para dar uma aliviada no momento de pressão que o clube vive. Porém, o time de Odair Hellmann não apresentou tanta evolução em relação ao que foi eliminado na fase de grupos do Paulistão. Após um primeiro tempo bem fraco, o Santos contou com a expulsão do goleiro Uraezaña na etapa final para facilitar sua vida na partida. A vitória, no entanto, não chegou a empolgar os torcedores, mas ao menos, faz com que o time largasse bem no torneio continental.

"Com a expulsão, tivemos mais posse, fomos nos impondo, o que para mim, numa situação dessa, e o adversário abrindo de linha de cinco e tirando amplitude do campo, fechando o centro, precisávamos ter um pouco de drible e um contra um para quebrar essa marcação."

"Vitória fora de casa é importante. Para valer precisamos confirmar a vitória no nosso mando, mas que ela é importante para a continuidade do trabalho, pelo tempo que ficamos sem uma partida oficial, para sustentar um jogo de estreia... Isso tudo conseguimos.", Completou Odair.