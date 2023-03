Santos é dominado pelo Ituano e cai na primeira fase do Paulistão

O Ituano dominou e atropelou o Santos na tarde deste domingo (5), no estádio Novelli Júnior, vencendo a equipe visitante por 3 a 0. O Galo foi de quase rebaixado a classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista. Já o Peixe, por sua vez, precisava apenas de um empate para avançar e acabou sendo eliminado na fase de grupos pelo terceiro ano consecutivo.

O Ituano marcou com Claudinho, Gabriel Barros e Quirino, escapando do rebaixamento e avançando de fase para enfrentar o Corinthians, em jogo único, fora de casa.

Galo classificado; Peixe eliminado

Desde o primeiro tempo, o Santos foi um time apático no jogo, diferente do Ituano que soube aproveitar muito bem a falta de organização dos visitantes. O Alvinegro até começou assustando, num chute de Lucas Lima que bateu na rede pelo lado de fora, mas cometeu erros cruciais na marcação.

O Ituano teve liberdade nas costas dos volantes e ainda contou com falhas individuais para abrir vantagem. O primeiro gol do Galo de Itu foi marcado por Claudinho, após lambança de Joaquim dentro da área. Pouco tempo depois, Paulo Victor teve duas boas chances livres dentro da área, cara a cara com João Paulo, mas em ambas chutou à esquerda da trave.

Chegando perto do fim, o Ituano foi premiado pela insistência. Eduardo Person deu belo passe, Joaquim falhou novamente, e Gabriel Barros ficou sozinho para ampliar e fazer o 2 a 0. Um primeiro tempo soberano da equipe mandante que merecia até ir pro vestiário com um placar mais elástico.

Foto: Divulgação / Ituano

Pressionado, o Santos voltou para o segundo tempo com três alterações: Nathan, Ivonei e Daniel Ruiz. Porém, as mudanças não mudaram o panorama do jogo. Continuando apático e jogando como se não estivesse decidindo o seu futuro no Paulistão, o Peixe foi presa fácil para o Ituano, que marcou o terceiro com Quirino, sem dificuldades.

O Galo de Itu só não goleou porque não quis. Administrou o placar até o fim de jogo. Os torcedores do começaram a ir embora do Novelli Júnior após o terceiro gol, os que ficaram no estádio, cantavam músicas sobre protestos. Já os torcedores Ituano faziam a festa e gritavam "olé".

Foto: Divulgação / Ituano

Como os times ficam?

A vitória levou o Ituano aos 12 pontos, pontuação suficientes para a classificação em segundo lugar no Grupo C – o adversário das quartas de final será o Corinthians. Já Santos, com 14, terminou em terceiro no Grupo A e com a mesma pontuação do Botafogo-SP, que se classificou por ter uma vitória a mais que o Peixe.

Próximos jogos

O Santos agora vira a chave e irá jogar pela Copa do Brasil, em um duelo válido pela segunda fase de competição contra o Iguatu-CE, quinta-feira (9), às 21h30, na Vila Belmiro. Já o Ituano terá um delo pelas quartas de final do Paulistão contra o Corinthians, no fim de semana que vem, na Neo Química Arena.