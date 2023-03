Marcos Leonardo cita obrigação e projeta evolução: "Temos tempo"

O Santos recebeu nesta quinta-feira (09), o Iguatu, para partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil e venceu por 3 a 0. O time da Baixada Santista avançou para a terceira fase e recebeu R$ 2,1 milhões por ter avançado. Para saber o seu próximo desafio da competição, o Alvinegro praiano aguarda sorteio da CBF para definir o oponente e o mando de campo.

Na saída de campo, o atacante Marcos Leonardo analisou a vitória do time da casa.

"Agradecer a Deus por tudo. Não fizemos mais do que nossa obrigação. Temos tempo para trabalhar. É trabalho. Trabalhar todo dia, melhorar um pouco de cada, para chegarmos fortes na Sul-Americana, no Brasileiro e na Copa do Brasil."

Perguntado sobre a temporada do clube até o momento, o jogador respondeu como fazer parar melhorar o desempenho.

"A palavra certa é trabalho para melhorar. Criamos mais, terminamos mais as jogadas, chutamos a gol, cruzamos. Acho que faltou um pouco isso contra o Ituano, competir mais. Não tem mais time bobo. O Iguatu veio, tentou trabalhar a bola, jogar. Parabéns ao grupo, ao professor e a todo o estafe, vamos trabalhar forte."

Odair Hellmann fala sobre a sequência da temporada para o Santos

O técnico Odair Hellmann comentou sobre o time precisa ganhar corpo para dar seguimento ao trabalho durante a temporada.

"Mas a sensação antes dos jogos contra o Ituano era a busca de um corpo melhor. Temos que recuperar esse caminho. Não estou falando em comparativo com o Brasileirão, é mais difícil. Mas precisamos usar o tempo livre para continuar a organização".

O Santos terá todo esse tempo para só treinar por que foi eliminado precocemente no Campeonato Paulista. O time comandado pelo técnico Odair Hellmann ficou na fase de grupos e não jogará o mata-mata da competição estadual.

A estreia no Campeonato Brasileiro é apenas no fim de semana de 14 e 15 de abril, contra o Grêmio, fora de casa.