Thiago Carpini justifica vice campeonato Paulista: "Faltou um pouco do que foi planejado"

O Água Santa disputou na tarde deste domingo (9), a partida de volta da final do Campeonato Paulista 2023, na qual foi derrotado pelo seu adversário Palmeiras por 4x0, e que por conta do resultado, a equipe de diadema encerrou sua participação como vice-campeã da competição.

Os gols da partida foram marcados por Gabriel Menino (2), Endrick e Flaco Lopéz

Diante do resultado negativo, porém histórico, o treinador do Netuno, ao ser perguntado sobre a partida, falou um pouco sobre o desempenho da equipe: "Nós, durante a semana, trabalhamos duas situações, repeti a mesma equipe que terminou o jogo na Arena Barueri no jogo de ida, e tentamos encaixar uma equipe um pouco mais precavida, preencher mais o meio campo, controlar mais o jogo, competir melhor, fechar um pouquinho mais os corredores do Palmeiras, que é muito forte, com Thiago e com o Igor, mas infelizmente não aconteceu o que tínhamos planejado. Talvez faltou um pouco daquilo que foi planejado, mas também teve a imposição técnica do Palmeiras de encurralar, de colocar nosso time para trás, toda esta atmosfera a favor de um gigante, nós já sabíamos que seria muito difícil".

Após ser perguntado sobre planejamento da equipe após uma eliminação, o técnico disse o seguinte: “ Antes das quartas de final, nós já tínhamos iniciado um planejamento de montagem do elenco, nesse momento nós já temos 14 ou 16 atletas com contratos renovados e outros com pré contratos, e desses que nós procuramos, e observamos juntamente com o presidente, nós procuramos melhorar estas condições de trabalho, até para a gente cobrar a melhor formação e cobrar ainda mais os atletas, então esse período a gente vai seguir observando o mercado e planejando o próximo ano”.

Partiu Europa?

E falando de planejamento pessoal, o técnico do clube de Diadema, disse o seguinte: “Já era um planejamento meu, eu iniciar minha licença da UEFA, em Lisboa em agosto, antes disso em maio, passar um período também na Europa observando alguns clubes, e um período na Argentina, que estou concluindo também um curso da AFA, então precisava de qualquer maneira dar uma passada na Argentina, então vou aproveitar que tenho alguns amigos no River Plate que eu também gostaria de estar acompanhando um pouco também do dia a dia, uma semana, dez dias. Eu acho que essas observações nos melhoram, engrandecem, claro que temos de trazer tudo isso para a nossa realidade, ainda mais na realidade do Água Santa, que é um clube pequeno, mas também não posso negar que a medida que as coisas foram acontecendo no Paulistão 2023, muita coisa aconteceu né, quartas de finais, semifinais, e é inevitável que venha a surgir especulações, procuras, mais assim, para fugir do planejamento que eu tracei para a minha carreira, de buscar conhecimento de estar trabalhando e sempre buscando a melhora, eu teria que escolher algum projeto sólido, bacana, que realmente valha a pena”.

Próximos Compromissos

Verdão

O Palmeiras têm seu próximo compromisso na próxima quarta-feira (12), em partida válida pela 3a rodada da Copa do Brasil, contra a equipe da Tombense, no Estádio Allianz Parque às 20 hrs.

Água Santa

A equipe de Diadema, não tem mais nenhum compromisso marcado esse ano, tendo em vista que o Netuno, no momento se encontra sem divisão brasileira, e também não está classificada para nenhuma competição nacional.