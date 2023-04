Com susto nos últimos minutos, Vila Nova vence Novorizontino pela Série B

Na tarde deste sábado (15), Vila Nova e Novorizontino se enfrentaram no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O confronto foi válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Doma e Guilherme Paredes, Adriano descontou para os paulistas.

Domínio goiano

Jogando em seus domínios, o Vila Nova não demorou muito para levar perigo à meta adversária. Logo aos seis minutos Rodrigo Gelado arriscou chute cruzado de fora da área e acertou a trave.

Pouco depois, aos oito, os goianos foram fatais. Lourenço cobrou escanteio fechado, Doma desviou de cabeça e mandou para as redes abrindo o marcador.

O Novorizontino, que jogava em contra-ataque, não conseguia espaços para desenvolver seu jogo no campo ofensivo. O Tigre Goiano, por sua vez, não dava descanso. Aos 17, Lourenço pegou rebote na entrada da área do time paulista e bateu de primeira; o chute saiu forte, rasteiro, e obrigou o goleiro Jordi à fazer boa defesa.

O que já estava complicado para o Novorizontino ficou ainda pior aos 21 minutos. Reverson entrou forte e de sola em disputa com Guilherme Paredes, o árbitro foi ao VAR assistir o lance e acabou expulsando o volante de campo.

A equipe sofreria um novo baque aos 51. Jordi saiu jogando errado, a bola caiu nos pés de Neto Pessoa, que acionou Guilherme Parede pela esquerda. O atacante bateu de esquerda para marcar o segundo do Vila Nova e definir i placar da primeira etapa.

Reação tardia

Com a vantagem no placar, o Vila Nova começou o segundo tempo adotando postura mais cautelosa, baixando o ritmo e suas linhas. O Novorizontino encontrar dificuldades para criar espaços e oportunidades de gol. Assim, a partida ganhou um cenário mais truncado e lento.

Os paulistas conseguiram dar trabalho para o goleiro Vanderlei aos 18 minutos, quando Denner arriscou de fora da área e o arqueiro fez a defesa espalmando.

O Novorizontino chegou à esboçar uma reação tardia. Aos 49, após cobrança de falta na área do Vila, Jenison desviou, e Adriano apareceu livre para cabecear no contrapé de Vanderlei. Porém, não foi o suficiente, o o Vila Nova conquistou a Vitória por 2 a 1.

Próximos compromissos

O Vila Nova teve seu compromisso da segunda rodada, contra o Sport, adiado. A partida ainda não possui data e horário definidos. O Novorizontino recebe o Juventude no sábado, 22, às 17h.