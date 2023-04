Luis Castro exalta torcedores após vitória do Botafogo: "Obrigado à torcida, entregou-se ao jogo"

O Botafogo saiu com uma vitória da 1a rodada do Campeonato Brasileiro 2023, para cima da equipe do São Paulo no Nilton Santos. E começou o torneio com o pé direito com três pontos somados. Após o ótimo resultado, algumas figuras do clube deixaram suas opiniões sobre o confronto

Torcida Fantástica

Depois do duelo contra o São Paulo, o técnico Português Luís Castro falou na coletiva de imprensa, sobre a importância da torcida para que o time pudesse desempenhar um bom futebol:

“Regressar ao Nilton foi fantástico, obrigado à torcida, nunca desacreditou, entregou-se ao jogo, assim como os jogadores, foi união perfeita para chegarmos à vitória. Quando há grande união entre torcedores e jogadores, as coisas acontecem”

Ainda nas palavras do treinador, ao ser perguntado sobre os resultados recentes da equipe, o Português disse o seguinte:

“Uma equipe que joga tão mal como está a dizer não perdeu uma vez nos últimos oito jogos. Tem passado alguma instabilidade, como todas em início de época, sabemos por que passamos”.

SAF vai voar?

Outra figura que deixou sua opinião foi o CEO da SAF do clube carioca Jhon Textor, desta vez, exaltando a equipe, e tornando público seu apoio ao treinador Luís Castro:

“Não é o início ruim da temporada no Carioca que vai fazer a mudança no comando. O trabalho do Castro vai continuar até para continuar se desenvolvendo. O Luís Castro sempre foi um parceiro do projeto. No final da última temporada ele inclusive foi mencionado como possível técnico para Seleção Brasileira”.

Para finalizar os depoimentos da equipe do Botafogo, o autor de um dos gols da partida, o meia Eduardo, comentou na beira do gramado sobre a vitória do Fogão:

“Não sou atacante (risos)! Eu quero só ajudar o Botafogo mesmo, fazendo gol, dando assistência, marcando, correndo, o que importa é a vitória do Botafogo”.

Próximo Adversário

O Botafogo enfrentará a equipe da Universidad César Vallejo na noite da próxima quinta-feira (20), em jogo válido pela 2a Rodada da Copa Sul-Americana. A partida será realizada na casa do Fogão, no Estádio Nilton Santos, às 21 horas.