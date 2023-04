Com um a mais, Botafogo deixa escapar vitória contra Magallanes na estreia da Sul-Americana

Em jogo fraco, o Botafogo empatou com o Magallanes, por 2 a 2, na noite desta quinta-feira (6), no Estádio El Teniente, no Chile, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Os gols foram marcados por Tiquinho Soares e Eduardo para o Alvinegro, e por Canales e Contreras para a equipe chilena. No Grupo A, o time carioca ocupa a segunda colocação, com apenas um ponto.

Primeiro tempo de poucas emoções

Nos primeiros minutos de partida, o Botafogo ensaiou uma pressão sobre a defesa do Magallanes, mas a equipe alvinegra não sustentou a estratégia e teve dificuldades para invadir a área do adversário chileno.

No entanto, apesar de ter tido dificuldade para atacar o Magallanes, o Botafogo contou com o erro do adversário e abriu o placar aos 5 minutos. No lance, a defesa do time chileno acionou Gastón Rodríguez na saída de bola, mas o goleiro se enrolou com a posse e entregou de bandeja o gol para Tiquinho Soares. O atacante pressionou e desviou com o chute para estufar a rede.

Aos 16 minutos, o Magallanes empatou o jogo. Villanueva foi acionado aberto pela esquerda, fez o passe vertical para Canales, e o meio-campista estufou a rede do goleiro Lucas Perri com o chute de primeira.

Após os dois gols, o jogo ficou monótono e as equipes não conseguiram mais se impor durante o primeiro tempo. Magallanes teve mais oportunidades, mas a limitação técnica atrapalhou o rendimento do time chileno.

Botafogo não sustenta resultado no segundo tempo

O segundo tempo do Botafogo contou com poucos lances inspiradores para influenciar no resultado. Além disso, o Magallanes teve a expulsão do meio-campista Villanueva, aos 4 minutos. Com um a mais, aos 12, o Alvinegro voltou a ampliar o placar. Após cobrança de escanteio de Marçal, o lateral-esquerdo acionou Gabriel Pires dentro da área. O meia-atacante dominou de peito e deixou a sobra para Eduardo, que finalizou de voleio e estufou a rede de Rodríguez para fazer o segundo gol.

Aos 29 minutos, por sua vez, o Magallanes deixou tudo igual novamente. Tchê Tchê cometeu erro de passe na defesa do Botafogo e entregou a bola para Contreras, que passou por Victor Cuesta e finalizou rasteiro para fazer o gol do empate.

O jogo não teve mais surpresas e foi encerrado com uma atuação fraca do Botafogo, que não conseguiu sobressair contra a equipe inferior do Magallanes.

Próximo jogo

O Botafogo vira a chave para a Taça Rio no próximo domingo (9), às 16h, contra o Audax, no Estádio Raulino de Oliveira, pelo jogo de volta da final da competição. No primeiro duelo, o Alvinegro venceu a partida por 1 a 0. No mesmo dia, às 14h30 (de Brasília), o Magallanes pega o Ferroviário Comercial, no Estádio Municipal Augusto Rodríguez, pela Copa Chile.