Botafogo bate São Paulo e estreia com vitória no Brasileirão

Na noite deste sábado (15), Botafogo e São Paulo começaram sua jornada no Brasileirão 2023. No Nilton Santos, o Fogão venceu o Tricolor do Morumbi por 2x1, com gols de Tiquinho Soares e Eduardo. Calleri marcou para o Tricolor.

Botafogo começa bem, São Paulo reage e domina a primeira etapa

Calleri empata o jogo/ Foto:Divulgação/Brasileirão

Embalado pelo seu torcedor, o Botafogo começou o jogo a milhão! Logo aos três minutos da primeira etapa, Tiquinho Soares, de cabeça, abriu o placar para a equipe da casa. Pouco depois, aos cinco minutos, o camisa 9 recebeu bom cruzamento e quase ampliou para os cariocas.

Aos poucos, o São Paulo foi se encontrando na partida e, aos 14 minutos, Calleri empatou o confronto após receber bom passe de Luciano. Este foi o 51º gol do argentino pelo Tricolor.

Após o empate, o clube paulista conseguiu manter o controle do jogo, dominando a posse de bola e sem sofrer grandes chances. Calleri, de cabeça, chegou a ter boa chance, que parou nas mãos de Lucas Perri.

O primeiro tempo terminou com 62% de posse de bola para a equipe de Rogério Ceni e cinco finalizações para cada lado.

Tricolor para em Lucas Perri e Eduardo dá a vitória ao Botafogo

Fogão marca no fim e vence/ Foto:Divulgação/Botafogo

Ambos os treinadores promoveram alterações para a segunda etapa. Ceni colocou David, que saíria lesionado posteriormente, dando lugar a Marcos Paulo. Já o português Luís Castro promoveu as entradas de Daniel Borges e Luís Henrique, deixando o time carioca com mais velocidade.

O Botafogo voltou melhor do intervalo e começou a segunda etapa pressionando o Tricolor, mas este domínio não durou muito tempo. O clube do Morumbi foi se encontrando no jogo e tivemos um início de segunda etapa pegado no Nilton Santos.

Aos 23 minutos, Luis Henrique, do Fogão, roubou boa bola e saiu em velocidade para finalizar com muito perigo e ganhar escanteio. Na cobrança, a defsa são-paulina fez grande corte, que gerou excelente contra-ataque. Michel Araújo chegou a finalizar com perigo e parou em grande defesa de Lucas Perri. Aos 30, Junior Santos driblou dois marcadores e teve grande chance de colocar o Glorioso a frente do marcador.

O São Paulo tomou domínio total da partida e foi parando em defesas de Perri, goleiro do alvinegro revelado no Morumbi. Aos 34 minutos, Caio Paulista finalizou com muito perigo obrigando boa defesa do goleiro. Um minuto depois, foi a vez de Marcos Paulo parar no camisa 12 do Botafogo.

Eduardo recebeu bom cruzamento de Cuesta pela esquerda e cabeceou sem chances de defesa para Rafael, colocando a equipe da casa novamente a frente do placar.

O Tricolor tentou reagir ao fim da partida, mas não conseguiu empatar o duelo, que terminou com os primeiros três pontos na tabela para o Fogão.

FICHA TÉCNICA:

Botafogo 2 x 1 São Paulo

Brasileirão 2023 – Rodada 1

Estádio Olímpico Nilton Santos (RJ), 15/04/2023 – 18h30

Botafogo: Lucas Perri; DI Placido (Luis Segovia), Adryelson, Victor Cuesta e Rafael (Daniel Borges); Danilo Barbosa, Tchê Tchê (Lucas Fernandes) e Eduardo; Gustavo Sauer (Luís Henrique), Junior Santos (Matías Segovia) e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda e Alan Franco; Caio Paulista, Jhegson Méndez (Pablo Maia), Rodrigo Nestor (Alisson), Michel Araújo e Welington Rato (Gabriel Neves); Luciano (David/Marcos Paulo) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Arbitragem: Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC); Assistentes: Johnny Barros de Oliveira (SC), Henrique Neu Ribeiro (SC); Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ); VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Gols: Botafogo: Tiquinho Soares (3 min / 1ºT) e Eduardo (42 min / 2ºT); São Paulo: Calleri (14 min / 1ºT);

PRÓXIMOS COMPROMISSOS:

O Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (20), no Estádio Olímpico Nilton Santos, diante da Universidade César Vallejo, do Peru, às 21h00. Já o São Paulo enfrenta a Academia Puerto Cabello, nesta terça-feira, às 21h30, no Morumbi. Ambos os confrontos serão disputados pela Copa Sul-Americana de 2023.