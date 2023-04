Tencati celebra atuação do Criciúma na estreia da Série B: "Fomos equilibrados"

O Criciúma começou com o pé direito a Série B do Campeonato Brasileiro em busca de um lugar na elite do futebol nacional. Na manhã deste domingo, a equipe bateu o Tombense por 2 a 0, gols de Fellipe Matheuse Eder.

Após o jogo, o treinador Cláudio Tencati enalteceu a atuação dos jogadores da sua equipe:

"Nós alternamos um momento que foi muito bom no início e depois caímos um pouco. O nível técnico da Série B é mais alto e nós poderíamos ter feito o segundo gol já antes dos 10 ou 15 minutos de jogo. Depois disso faltou saber organizar. Mas, no geral, fomos equilibrados em campo e foi muito imporante largar com uma vitória".

O técnico comentou sobre a palestra da CBF sobre arbitragem, onde aprendeu a lidar com os acréscimos e evitar receber cartões amarelos. Também falou sobre a importância de estratégias na marcação com jogadores mais baixos e a melhor utilização dos jogadores. Ele também destacou a atuação do meia Marquinhos Gabriel e comentou a possibilidade de utilizar o atacante Felipe Vizeu, desde que haja treinamento e encaixes na partida.

Sobre o desgaste físico da equipe e o surto de gripe que acometeu o elenco, o treinador disse o seguinte:

"As questões gripais e o desgaste atrapalharam. Tivemos dias de comemoração depois do título, o que é normal. Quando retomamos muitos já estavam gripados. Alguns tiveram nos braços dos torcedores, comemorando muito e teve esse surto de gripe que está no nosso país. Seguramos alguns atletas no treinamento. Espero que esse surto passe e a gente tenha uma semana toda inteira."

Próximos jogos

Em busca do retorno à Série A do Brasileirão, o Criciúma volta a campo na próxima sexta-feira contra a Ponte Preta em Campinas. Depois, o Tigre tem o clássico contra o Avaí no Heriberto Hulse.

O Criciúma não joga a Série A do Brasileirão desde 2014, quando terminou na lanterna da competição.