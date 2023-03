Volta Redonda supera Atlético-GO nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

O Volta Redonda está na 3ª fase da Copa do Brasil. Enfrentando o Atlético-GO em Goiânia, o clube carioca avançou após vencer nos pênaltis por 5 a 4. No tempo normal, as equipes empataram por 1 a 1, gols de Felipe Vizeu e Rosebergne da Silva.

O Dragão foi o 11° clube da Série B eliminado nas fases iniciais do torneio. Antes, já haviam ficado de fora: Avaí; Chapecoense; Ceará; Criciúma; Londrina; Juventude; Ponte Preta; Sampaio Corrêa; Vila Nova e Vitória.

Restaram apenas, ABC, Botafogo-SP, CRB, Ituano, Sport e Tombense. Guarani, Mirassol e Novorizontino não participaram da competição.

Pra cima, Dragão!

Jogando em casa, o Atlético-GO partiu para o ataque desde os primeiros segundos de jogo. Dessa forma, o clube goiano criou boas oportunidades pelos lados do campo, mas a defesa do rival carioca esteve bem postada em todos os momentos e conseguiu impedir o gol.

Já na parte ofensiva, o Voltaço fez pouco, priorizou evitar tomar gol, do que propriamente marcar. Assim, a estratégia funcionou, e o jogo foi para o intervalo no 0 a 0.

Na volta dos vestiários, os técnicos realizaram mudanças a fim de alterar o ritmo da partida. E, com apenas 3’, o centroavante Felipe Vizeu abriu o placar para os anfitriões, em bela jogada trabalhada.

Porém, a vantagem durou pouco e apenas 5 minutos depois, o Voltaço empatou o confronto com Rosebergne da Silva. Com a nova igualdade, as equipes mudaram a postura, se expondo menos. Logo, o tempo normal acabou e o duelo foi para as penalidades máximas.

Na disputa, Shaylon errou a 1ª cobrança do Dragão, enquanto o artilheiro Lelê, converteu. Na sequência, todos acertaram até Henrique Silva desperdiçar para o Voltaço.

Em seguida, o Atlético-GO empatou a decisão, mas Igor Torres teve seu chute defendido por Vinícius. Contudo, o árbitro anulou o lance porque o goleiro se adiantou. Indo para as cobranças alternadas, Matheus Sales errou e deu a classificação para os cariocas.

Tabela e compromissos

O Volta Redonda garantiu R$ 2,1 milhões com a classificação e no próximo final de semana encara o Fluminense, pela semifinal do Campeonato Carioca, no sábado (18), às 16h. Já o Dragão, tem para disputar a semifinal do Campeonato Goiano, um dia depois, às 17h, contra a Aparecidense.