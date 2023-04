Embalado, Criciúma bate Tombense com autoridade na estreia da Série B

O Criciúma recebeu o Tombense para a estreia do Brasileirão Série B, e venceu pelo placar de 2 a 0, com gols de Eder e Fellipe Matheus. O Tigre confirma o bom momento e mostra que o projeto é mirar o acesso para a Série A. Já o Tombense mantém a sua sina de não vencer em estreias de Brasileirão. A única vitória foi em 2014 na estreia do Brasileirão Série C.

Criciúma com fome de gols no primeiro tempo

A estreia das equipes começou com muita emoção. Já aos 36 segundos de jogo, a equipe catarinense abriu o placar com Eder, aproveitando um início completamente desatento da equipe mineira. Logo após o gol, o Tigre quase ampliou o placar mas parou no goleiro. O Tombense pouco ofereceu perigo ao gol do goleiro Gustavo, que hoje completou 100 jogos com a camisa do Criciúma. O clube mineiro só chegou perto da meta adversária aos 6 minutos, com chute forte de fora da área de Jaderson, mas Gustavo fez boa defesa.

Segundo tempo para confirmar a força do Tigre

O segundo tempo começou movimentado, com os times buscando o gol, ele veio aos 22 minutos, quando o Criciúma ampliou o placar com Fellipe Matheus após ótima troca de passes com Marquinhos Gabriel. A partir do segundo gol do time da casa, o jogo ficou mais travado e negociado. Poucas chances foram criadas, e o Tombense ficou sem forças para reagir. É bem verdade que o clima de calor pesou e fez com que os jogadores cansassem mais rápido.

Por fim, placar justo de 2 a 0 para o Tigre, que buscou a vitória e começa sua caminhada para buscar uma vaga no G4 para voltar a Série A do Brasileirão.

Agenda

O Criciúma volta a campo contra a Ponte Preta, quando vai até o estádio Moisés Lucarelli, em São Paulo, na próxima sexta-feira (21), às 21h30. O Tombense recebe o Ituano, no próximo sábado (22), às 11h. Apesar de ser mandante, o clube mineiro não jogará em sua casa, pois o estádio está em reformas. O time irá mandar seus jogos em Muriaé, no Estádio Soares de Azevedo.