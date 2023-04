Fluminense vence The Strongest no Maracanã e permanece na liderança do grupo D da Libertadores

Com mais três pontos, o Fluminense somou seis e permaneceu na liderança do grupo D da Libertadores. O Tricolor venceu o The Strongest, por 1 a 0, na noite desta terça-feira (18), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da competição sul-americana. O gol da equipe carioca foi marcado pelo zagueiro Nino.

Fluminense abre vantagem no primeiro tempo

Os minutos iniciais da partida foram para testar a paciência do time do Fluminense. A equipe tricolor desenvolveu o seu estilo de jogo, mas encontrou dificuldades pelo setor esquerdo, ocupado por Marcelo. O The Strongest tentou agir no contra-ataque, mas não conseguiu escapar da pressão constante do adversário carioca.

Em dia inspirado, Ganso cumpriu o seu papel de articulador e encontrou espaço para acionar o ataque. No entanto, a finalização não estava em dia. O goleiro Viscarra, do The Strongest, encaixou todos os chutes com tranquilidade.

A reta final do primeiro tempo, por sua vez, foi feliz para o Fluminense. Aos 39 minutos, Ganso cobrou escanteio curto, recebeu o passe de volta e fez o cruzamento para a área. Nino mergulhou de peixinho e estufou a rede com o gol de cabeça

Segundo tempo passou em branco para ambos os times

Mesmo com a pressão do Fluminense, a finalização não estava calibrada. Além disso, o goleio Viscarra foi feliz em todas as oportunidades e segurou firme para evitar o perigo do segundo gol. O The Strongest teve apenas uma oportunidade para empatar a partida, mas o gol de Triverio foi anulado. Nos acréscimos, o atacante teria cometido falta em Nino, antes de invadir a área e bater colocado no canto esquerdo do goleiro Fábio.

Próximo jogo

Fluminense vira a chave para o Campeonato Brasileiro. No próximo sábado (22), o Tricolor enfrenta o Athletico-PR, às 16h, no Maracanã, pela segunda rodada da competição. No mesmo dia, mas às 21h (de Brasília), o The Strongest pega o Oriente Petrolero, pelo Campeonato Boliviano.