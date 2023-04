Vitória, Fluminense! Equipe de Diniz da show no segundo tempo e vence América-MG

Quem olha o placar até pensa que o Fluminense venceu o América-MG com facilidade. Mas não foi bem assim. Em partida disputada na Arena Independência, pela primeira rodada do Brasileirão, as equipes fizeram um bom jogo de futebol. Porém, mais dominante no segundo tempo, o Flu conseguiu sair com a vitória por 3 a 0. Os gols foram marcados por Cano, John Kennedy e Lelê.



Com a derrota, o América vira a chave para pensar no jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana. O primeiro tempo bem jogado contra o Fluminense serve de esperança para o Coelho na partida contra o Defensa y Justicia, na Argentina.



O Flu segue embalado, com mais uma vitória por três gols de diferença. Agora, somando os últimos quatro jogos, a equipe de Fernando Diniz chega a 13 gols marcados e apenas dois sofridos. Na terça-feira (18), o Flu vai encarar o The Strongest pela Libertadores, no Maracanã.



América domina a primeira etapa



O primeiro tempo foi de superioridade do time mineiro. A equipe de Vagner Mancini conseguiu encaixotar o Fluminense no campo de defesa e não deixou o time de Diniz passar do meio campo. No entanto, a primeira grande chance do jogo foi do Flu. John Kennedy recebeu bola longa na frente e encontrou Gabriel Pirani. O meia ficou de frente para Matheus Cavichioli, mas chutou em cima do goleiro.



Depois disso só deu Coelho. Logo aos quatro minutos, Cano saiu jogando errado e entregou de presente para Henrique Almeida. O atacante chutou, mas Fábio defendeu. No rebote, a defesa do Fluminense consegiu afastar.



O ritmo de marcação do América continou intenso até os 25 minutos, mas a equipe da casa não conseguiu aproveitar as bolas roubadas. Mais para a segunda parte do primeiro tempo, as linhas do Coelho baixaram um pouco, o que deu mais liberdade para o Flu tentar criar.



Porém, com muitos erros de passe e pouca participação de Ganso, o Tricolor não levou perigo. Não só isso, ainda viu Henrique Almeida quase balançar as redes aos 44. O atacante recebeu bola na pequena área e, caído, mandou na trave.



Lelê entra para mudar o jogo

Primeiro tempo de um time, segundo do outro. O Fluminense entrou com substituições na segunda etapa e uma delas mudou a história da partida: a saída de Gabriel Pirani para a entrada de Lelê.



Logo em seu primeiro toque, o atacante encontrou John Kennedy na área, que foi derrubado. Pênalti marcado. Cano bateu, mas Cavichioli espalmou e ela foi no tavessão. Segundo pênalti seguido perdido pelo argentino.



No entanto, na segunda chance que teve, ele não perdeu. Aos 7, o artilheiro tricolor recebeu sozinho, driblou o goleiro do América e mandou para as redes, 1 a 0.



E não deu nem para o Coelho respirar. Aos 14, Lelê achou John Kenney na área e o garoto bateu na saída de Cavichioli, 2 a 0 Flu. Logo depois, aos 18, quase mais um. Vitor Mendes cabeceou sozinho, mas Matheus Cavichioli fez bela defesa.



Aos 20, mais um boa intervenção do goleiro do América. John Kennedy ficou de frente, mas Cavichioli conseguiu espalmar. Porém, aos 26, não deu para o goleiro. Lelê fez bonita jogada individual, driblou o zagueiro e bateu cruzado, 3 a 0.



Depois do terceiro gol, Diniz fez algumas mudanças para preservar alguns jogadores. As alterações trouxeram o América para o ataque, mas a defesa do Flu se portou bem, conseguiu segurar o placar e garantiu a vitória tricolor na estreia.

Próximos confrontos



O Fluminense vai a campo na terça-feira (18), às 19h, enfrentar o The Strongest pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flu soma três pontos na competição e terá casa cheia contra a equipe boliviana no Maracanã. Já o América vai encarar o Defensa y Justicia, na Argentina, pela Sul-Americana. O jogo está marcado para quarta-feira (19), às 21h. O Coelho estreiou com goleada sobre o Peñarol e vai em busca de sua segunda vitória.