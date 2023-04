Defensa y Justicia vence América e deixa Grupo F da Sula embolado

Na noite desta quarta-feira (19), o Defensa y Justicia recebeu o América no Estádio Norberto Tomaghello, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2023.

O placar apertado de 2 a 1 para os mandantes refletiu o que foi a partida, que foi decidida nos detalhes. Julian Lopez e Alexis Soto marcaram para os donos da casa, enquanto Lucas Kal descontou para o Coelho.

Jogo lá e cá

O América poderia ter pulado na frente logo no começo. Aos 2 minutos, o goleiro Ezequiel Unsain saiu jogando errado e deu de presente para Juninho, que serviu Mastriani. O atacante chutou forte e o arqueiro defendeu de maneira esquisita, cedendo escanteio.

O Defe só chegou aos 17, com Fernández arriscando de longe e mandando ao lado do gol. O Coelho respondeu logo em seguida, em uma bomba de Lucas Kal após corte mal feito da zaga argentina. Unsain foi buscar no ângulo e evitou o gol.

Alexis Soto também tentou de longa distância já no final da primeira etapa, mas mandou por cima.

Quem não faz...

Apesar do número maior de finalizações do Defensa y Justicia, foi o América que esteve mais perto do primeiro gol. Contudo, não conseguiu ir às redes, e quem o fez foram os donos da casa. Logo aos 4 minutos, Gastón Togni avançou pela esquerda e cruzou para Julian Lopez, que pegou de primeira para marcar um belo gol e fazer 1 a 0.

Os brasileiros sentiram o golpe, e apenas dois minutos depois, Ricardo Silva tentou dar um chutão, a bola explodiu em Fernández e se ofereceu para Alexis Soto, que tocou na saída de Cavichioli e ampliou. O gol foi validado após checagem do VAR.

Aos 11, o América pediu pênalti em Alê, mas o meia estava impedido e a penalidade não foi marcada. Na sequência, Matheusinho, que veio do banco, tocou em profundidade para Alê, que ajeitou para trás para Lucas Kal chapar de primeira no canto e dimuir.

O Coelho foi ao ataque em busca da igualdade, mas além de finalizar mal, deixou espaços na defesa, o que quase resultou no terceiro gol do Defe. Aos 30, Ricardo Silva saiu jogando errado e deu de presente para Escalante, que finalizou rente à trave. Pouco depois, Alanís tabelou com Fernández e quase encobriu Cavichioli, que fez um milagre para evitar o pior. Assim, os donos da casa triunfaram pela primeira vez no torneio.

Classificação do Grupo F

Com a vitória, o Defensa y Justicia fica com a terceira colocação, empatado em três pontos com Millonarios e América, líder e vice, respectivamente. Contudo, os colombianos podem se isolar na liderança caso vençam o Peñarol, que ainda não pontuou, nesta quinta-feira (20).