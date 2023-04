Nova Iguaçu e América-MG se enfrentam de olho nas oitavas da Copa do Brasil

Nova Iguaçu e América-MG se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pelo confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Na terceira fase, os jogos são de ida e volta. O segundo confronto entre as equipes está marcado para o dia 26 de abril, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

Se a soma dos placares dos dois jogos terminar empatado, a classificação será definida nos pênaltis. Os jogos vão contar com o árbitro de vídeo (VAR). Gols fora de casa não são mais considerados como critério de desempate na competição.

Nas fases anteriores, o Nova Iguaçu eliminou o Vitória, vencendo por 2 a 0, e o Nova Mutum, pelo placar de 5 a 2. Já o América vem de classificação sobre o Tocantinópolis (empate por 1 a 1, classificando-se graças ao regulamento) e sobre o Santa Cruz,, em vitória por 1 a 0.

Nova Iguaçu quer seguir fazendo história na competição

O Nova Iguaçu vem disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase, e até a edição atual, nunca havia se avançado se quer para a segunda fase. A equipe carioca não conta com desfalques. O técnico Carlos Vitor pode repetir a escalação usada na última partida contra o Audax, pela semifinal da Taça Rio.

Time provável: Anderson Max; Leo Fernandes, Michel, Gabriel Pinheiro e Márcio; Gustavo, Marquinhos Macaé, Andrey e Ewerton; Breno e Ezequiel.

Técnico: Carlos Vitor

América-MG em busca de reabilitação após vice no Mineiro

O meia Benítez e o atacante Aloísio estão em tratamento no departamento médico. O lateral direito Marcinho teve o nome publicado no Boletim Diário Informativo da CBF e fica à disposição do treinador para os próximos jogos. O lateral-esquerdo Marlon, que cumpriu suspensão na final do Mineiro, volta a ficar disponível.

Time provável: Matheus Cavichioli; Arthur, Éder (Ricardo Silva), Maidana e Nicolas; Alê, Juninho e Emmanuel Martinez; Felipe Azevedo, Everaldo e Mastriani.

Técnico: Vagner Mancini