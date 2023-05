De Pena marca pintura e garante vitória do Inter em cima do Goiás

Na noite deste domingo (30), o Internacional confirmou a boa fase e venceu o Goiás pelo placar de 1 a 0, dentro do Beira-Rio, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo meia colorado, Carlos de Pena.

A curiosidade deste gol marcado na partida de hoje, é que foi o de número mil na história do Sport Clube Internacional no Brasileirão de pontos corridos.

Nada de gols no primeiro tempo

Foto : Divulgação/Goiás

A equipe visitante não se mostrou intimidada e foi para cima do Colorado. O Goiás atacava a meta gaúcha sem medo e conseguiu criar diversas chances durante este primeiro tempo, porém, apesar da pressão, o gol não saiu. O Inter tentou reagir de certa forma, transformando, até mais ou menos os 35 minutos, um jogo eletrizante e parelho, em que se foram destoques as atuações dos goleiros John e Tadeu.

Chegando ao final da etapa, as equipes foram ficando mais cansadas e diminuindo o ritmo, fazendo com que a partida ficasse mais cadenciada e trabalhada com calma. Por conta desta postura adotada por ambos, os times desceram para o vestiário empatados, com o placar fechado.

De Pena brilha, e garante vitória do Colorado

Foto : Divulgação/Internacional

A equipe goiana, como fez no primeiro tempo, foi ao ataque no início da segunda etapa, e já conseguiu criar jogadas de perigo logo nos primeiros minutos.

Quem abriu o placar, porém, aos 7 minutos, foram os donos da casa. O Colorado cobrou um escanteio, que chegando a área, foi prontamente afastado pela zaga do Verdão da Serra, porém, surgiu neste momento a genialidade de Marcos de Pena, que na entrada da grande área, de primeira, acertou um chute maravilhoso, e abriu o placar para os mandantes.

Após o gol marcado, as equipes voltaram a fazer um jogo disputado e de chances cridas para os dois lados. Aos 16, porém, Maguinho tomou seu segundo amarelo e foi expulso da partida, complicando a missão da equipe goiana que já estava atrás no placar.

Mesmo com a expulsão, o Verdão manteve o ritmo de jogo e conseguiu criar algumas oportunidades, porém não teve força o suficiente para marcar um gol e conseguir o empate. A chance do final do jogo mais clara foi do lado do Internacional, em um chute do meia Alan Patrick, que acabou saindo pela linha de fundo, e logo após, o juiz apita, e garante os três pontos para o Colorado.

Sequência da temporada

O Internacional volta a campo na próxima quarta-feira (3), contra a equipe do Nacional, no estádio Beira-Rio, às 19h. A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores 2023.

O Verdão da Serra, têm seu próximo desafio contra a equipe do Gimnasia y Esgrima, no estádio Juan Carmello Zerillo, às 19h. O jogo é válido pela terceira rodada da Copa Conmebol Sul-Americana 2023.