Sob vaias, Inter vira contra CSA e abre vantagem na terceira fase do Copa do Brasil

O Internacional abriu vantagem na confronto contra o CSA pela terceira fase da Copa do Brasil. Na sua estreia, a equipe venceu por 2 a 1 de virada, naquele que foi o jogo de ida em casa, nesta terça-feira (11).

Apesar da vitória, o time gaúcho saiu de campo sobre vaias da sua torcida. O público presente não aprovou a performance dos jogadores, que tiveram dificuldade para impor o favoritismo, saindo atrás no placar inclusive.

Brigado, o jogo teve 39 faltas no total, sendo 21 cometidas pelo Inter e 18 pelo CSA. Os amarelos também foram muitos, com quatro para cada lado. Cinco desses cartões saíram no segundo tempo.

O Internacional poderia ter saído na frente do placar, com pênalti a seu favor logo aos 5'. Depois de não marcar nada, o árbitro reviu lance no VAR e pegou falta de Beto em Baralhas na grande área. Porém, Pedro Henrique bateu quase no meio do gol e o goleiro do CSA Dalberson espalmou para longe.

E como diz o velho o ditado do futebol, quem não faz, toma. Três minutos depois, decida rápida do time visitante pela esquerda terminou com cruzamento na área e Gabriel Taliari fez o giro para completar para o gol.

O gol de empate do Inter saiu aos 24'. Wanderson recebeu na ponta esquerda e cruzou de primeira rasteiro na entrada da pequena área. Alan Patrick chegou de trás então para estufar as redes.

Já o tento da virada, ocorreu aos 5' da segunda etapa, de mesmo autor do primeiro. Pedro Henrique arrancou pela direita e cruzou na área. A zaga tirou mal e Alan Patrick veio de trás mais uma vez para marcar o segundo dele e do time gaúcho.

O CSA ainda teve duas boas chances para empatar o marcador novamente, com Moisés cabeceando na trave aos 13' do segundo tempo e Kheiller operando um "milagre" para impedir gol, também de cabeça, de Ednei já aos 40'.

Dessa maneira, o Colorado vai com a vantagem do empate para o jogo da volta fora de casa no dia 27 de abril, no estádio Rei Pelé, em Maceió.