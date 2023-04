Internacional vence pelo Brasileirão Feminino e acaba com invencibilidade de 18 jogos do Corinthians

Nesta segunda-feira (24), o Internacional venceu o Corinthians por 2 a 0, no Estádio Cristo Rei, em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. Com gols de Belén Aquino e Priscila, as Gurias Coloradas quebraram uma invencibilidade das Brabas que durava 18 jogos - sendo dez nesta temporada de 2023.

O time Maurício Salgado fez um ótimo primeiro tempo e abriu a vantagem de 2 a 0. Na etapa final, a equipe de Arthur Elias melhorou com as substituições, mas não conseguiu marcar contra a forte defesa colorada. As Gurias agora estão a seis jogos sem perder e invictas jogando em casa.

Coloradas avassaladoras!

O Internacional sufocou o Corinthians em toda a primeira etapa, e começou logo cedo aos dois minutos. Após cruzamento da esquerda, Belén Aquino arriscou de primeira e a bola passou raspando a trave. Aos 10, Mariza deu bobeira na saída de bola e foi desarmada pela Belén, a camisa 11 subiu ao ataque, ficou cara a cara com a Paty e chutou, mas a goleira do Timão fez boa defesa.

Aos 13, novamente em uma desatenção na saída de jogo do Corinthians, Belén Aquino aproveitou e ficou com a bola. Novamente a atacante colorada ficou cara a cara com a Paty, mas desta vez, com muita calma ela driblou a goleira e mandou pro fundo da rede: 1 a 0 Internacional.

As visitantes tiveram uma única boa chance no primeiro tempo, aos 25, quando Luana Bertolucci fez linda jogada pela esquerda e rolou na área para Yasmim, que de frente para o gol pegou muito embaixo da bola e isolou. As mandantes então puxaram contra-ataque e Mariza derrubou a Priscila na área e o árbitro marcou pênalti, a própria foi para cobrança e bateu do jeito que o manual manda, bola para um lado e goleira pro outro: 2 a 0 Internacional.

Antes do fim da primeira etapa, o Corinthians voltou a errar na saída de bola e Capelinha ficou com ela. A camisa 17 tentou surpreender Paty e arriscou de cobertura, mas bola saiu pela linha de fundo. Com isso, as Gurias Coloradas foram para o vestiário com uma boa vantagem na placar.

Reagiu, mas não conseguiu

A etapa final retomou do jeito que acabou a inicial, com o Internacional levando perigo ao gol das adversárias. Tamarâ passou com facilidade pela marcação do lado direito e chutou cruzado, mas, parou na boa defesa de Paty. Poucos minutos depois as Brabas responderam com Yasmim, a lateral chutou de fora da área e a bola desviou em Sandoval, levando perigo ao gol da goleira Barbieri.

O técnico Arthur Elias fez algumas substituições e deu uma cara nova para sua equipe. Fernanda, que entrou no segundo tempo, arriscou algumas vezes de fora da área e mandou longe do alvo. Aos 26, Jheniffer acionou Gabi Portilho na área, a camisa 18 chutou rasteiro e parou em boa defesa de Barbieri. Antes do fim, Yasmim teve uma oportunidade em cobrança de falta, mas finalizou com perigo para fora.

VITÓRIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DAS GURIAS COLORADAS!!!!!! 😍😍😍😍😍



QUEBRAMOS UM TABU E VENCEMOS O CORINTHIANS PELA PRIMEIRA VEZ! Com gols de Aquino e Priscila, conquistamos três pontos importantes!! 💪💪💪💪



AQUI É INTER!!!!! 🇦🇹🇦🇹🇦🇹#GuriasColoradas #JuntosSomosInter pic.twitter.com/upeGcSyADm — Gurias Coloradas (@GuriasColoradas) April 24, 2023

Como os times ficam?

Com esta vitória diante do Corinthians, as Gurias Coloradas subiram para a quarta posição, com 19 pontos. Já as Brabas, com a mesma pontuação, aparecem da terceira posição pelo saldo de gol superior.

Próximos jogos

Na próxima rodada, ambas as equipes voltam a campo no domingo (30). O Internacional visitará o Santos, às 15h, na Vila Belmiro. Já o Corinthians, às 11h, receberá o Cruzeiro, no Parque São Jorge.